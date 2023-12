HET JAAR VAN (7) Jan Wietsma: “Ik zie veel initiatieven die knabbelen aan het business- en verdienmodel van de accountant”

Hoe kijken spelers in de accountancysector terug op 2023 en wat wensen zij voor 2024? Rondom de feestdagen stelt Accountancy Vanmorgen steeds een serie vragen aan een branchegenoot. Vandaag Jan Wietsma, financierings- en WHOA-deskundige en eigenaar van MKB-kredietcoach.

Wat blijft jou het meeste bij van het afgelopen jaar?

Het was sowieso een roerig jaar. De val van het kabinet, de oorlog in Gaza, de verkiezingen. Het zijn onzekere tijden en dat zie ik terug bij ondernemers; wat is de impact van duurzaamheid, digitalisering en personeelstekort op mijn toekomstige business- en verdienmodel? Daarbij is er geen grote groep ondernemers die worstelt met hoge schulden veroorzaakt door corona, stijgende energie- en personeelskosten. Het is mooi om te zien dat de Belastingdienst, het UWV en de RVO een positieve insteek hebben bij het oplossen van de problemen. Dat geeft de ondernemer weer perspectief en levert energie op.

Wie leerde jou in 2023 een belangrijke les?

Mijn oudste zoon. Hij schuwde de confrontatie niet omdat hij mij liefheeft. Daardoor konden we het gesprek aangaan over mijn rol als vader, mijn onhebbelijkheden en valkuilen. Dat heeft mij aan het denken gezet en ik denk nu bewuster na over een aantal zaken die ik doe of nalaat. En uiteindelijk heeft het onze relatie verder verdiept, we zijn opener naar elkaar en daar beleef ik veel vreugde aan.

Wat is de belangrijkste ontwikkeling binnen de accountancy momenteel?

De oplopende werkdruk, daardoor zijn kantoren meer en meer bezig met urgente zaken en laten ze de belangrijke zaken links liggen. Dat raakt uiteindelijk de relevantie van de individuele accountant en het kantoor waar die werkzaam is. De vraag is niet of het accountantsberoep in de toekomst blijft bestaan, maar of jou als individuele accountant nog een plek wordt gegund in het ecosysteem. Ik zie veel initiatieven die knabbelen aan het business- en verdienmodel van de accountant.

Wat wens je de accountancysector toe?

Het lef om te gaan samenwerken. De ontwikkelingen die nu spelen kunnen bijna nooit door een individuele accountant of kantoor worden opgepakt. Reden waarom veel kantoren er dan ook maar niet aan beginnen. Maar met die houding graaf je uiteindelijk je eigen graf. Door te gaan samenwerken creëer je ruimte, en kan je werken aan oplossingen om ook in de toekomst relevant te blijven. Vaak denken accountants dat samenwerken leidt tot het opgeven van je eigen kantooridentiteit. Maar dat is een misvatting. Samenwerken met behoud van je eigen kantooridentiteit is heel goed mogelijk. Samenwerkingsterreinen waarop je je zou moeten richten zijn wat mij betreft: duurzaamheid, data science/AI en de backoffice.

Wat moeten we in 2024 echt anders gaan doen?

Meer tijd nemen voor reflectie en je wat vaker afvragen: waar ben ik mee bezig en waarom? Tijd is het meest kostbare dat we hebben, maar we staan bijna nooit stil bij de vraag of we die tijd ook besteden aan het meest kostbare dat we hebben. Vaak constateren we na een week of een maand dat de tijd ons weer door de handen is geglipt. Maar verloren tijd kan je nooit meer inhalen. Het zou goed zijn als er bij het vaststellen van de declarabiliteitsnorm ook rekening wordt gehouden met tijd die je mag besteden aan reflectie. Dat levert toegevoegde waarde op voor de klant, de medewerker en het kantoor.

Wat doe jij om je weer op te laden na een drukke periode?

Tijd doorbrengen met de mensen die mij lief zijn. Dat kan door samen te eten, een lange wandeling te maken in de natuur. Samen met mijn vrouw een serie kijken op Netflix. Het bezoeken van een concert met mijn zus. Wil ik mij helemaal terugtrekken, dan pak ik een boek. Als ik er eenmaal goed in zit dan waan ik mij in een andere wereld en gaat alles aan mij voorbij.

Waardoor en/of door wie raak jij geïnspireerd?

Kees van Ekris, hij heeft een podcastserie gemaakt over Moderne Profeten. Daarbij neemt hij de luisteraar mee naar belangrijke personen uit het verleden en heden en de wijze waarop zij met morele en maatschappelijke dilemma’s zijn omgegaan. Denk aan Martin Luther King, Angela Merkel of Nick Cave. Door het luisteren van zijn podcast houd ik hoop en het dwingt ook mijzelf om na te denken over de keuzes die ik maak.

