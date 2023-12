HET JAAR VAN (10) Ruth Sival-Groenveld: “Creëer meer ruimte voor diversiteit en inclusiviteit in leiddinggevende posities en het hervormen van hiërarchische organisatiestructuren”

Hoe kijken spelers in de accountancysector terug op 2023 en wat wensen zij voor 2024? Rondom de feestdagen stelt Accountancy Vanmorgen steeds een serie vragen aan een branchegenoot. Vandaag Ruth Sival-Groenveld, oprichtster van ORG Accountant & Belastingadviseur en van de stichting Women’s Gathering Foundation, die als doel heeft om ambitieuze vrouwen toe te rusten die naar een hogere functie willen doorgroeien.

Wat is de belangrijkste ontwikkeling binnen de accountancy momenteel?

Ik denk dat de combinatie van regeldruk en personeelstekorten een uitdagende ontwikkeling is waar de sector momenteel mee te kampen heeft. De regeldruk maakt dat steeds meer mensen het vak verlaten. De instroom van nieuwe aanwas aan jongeren die voor dit vak kiezen neemt af, terwijl de vergrijzing toeneemt. Ik zie dat er een tendens gaande is dat steeds meer kantoren gaan fuseren om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Daarnaast zie je dat ICT-ontwikkelingen, met name AI, enorm veel impact hebben en nog meer gaat hebben op het werk van de accountant.

Wat wens je de accountancysector toe?

Mijn wens is dat de sector in de komende jaren gaat vernieuwen door met concrete maatregelen te komen voor het bevorderen van duurzame inzetbaarheid van mensen, het creëren van meer ruimte voor diversiteit en inclusiviteit in leidinggevende posities en het hervormen van hiërarchische organisatiestructuren. Ik hoop dat men inziet dat deze aspecten essentieel zijn voor de continuïteit van het beroep. Het steeds meer opvoeren van de regeldruk, de krapte op de arbeidsmarkt en de vergrijzing kunnen als een bedreiging voor de continuïteit worden gezien, dus mijn advies zou zijn om nu al hierop voor te sorteren.

Wat moeten we in 2024 echt anders gaan doen?

Wil je inzetten op het bevorderen van duurzame inzetbaarheid van mensen, het creëren van meer ruimte voor diversiteit en inclusiviteit in leiddinggevende posities en het hervormen van hiërarchische organisatiestructuren, dan vraagt dat om een mensgericht beleid centraal te stellen. Mensen zijn de belangrijkste assets binnen de accountancy en dat zou moeten blijken uit het kantoorbeleid. Voor mij is leiderschap de kracht om verbindend te kunnen sturen. De verandering die nodig is kan plaatsvinden als er leiders opstaan die weten te verbinden.

Welke zakelijke kansen zie je voor 2024?

Ik zie kansen met betrekking tot de duurzaamheidsverslaggeving. Beursgenoteerde en grote ondernemingen moeten hieraan voldoen en kunnen als gevolg hiervan hun leveranciers vragen om allerlei informatie aan te leveren. Kleinere organisaties zijn niet hierop voorbereid en zullen de nodige hulp kunnen gebruiken. Het nog meer focussen op advisering van ondernemers zie ik ook als een kans die ik verder vorm wil geven binnen mijn kantoor.

Wat doe jij om je weer op te laden na een drukke periode?

Stille tijd houden door te bidden en de Bijbel te lezen, hardlopen, muziek luisteren en lezen. Het organiseren van netwerkbijeenkomsten voor Stichting Women’s Gathering Foundation is een activiteit die mij enorm veel energie geeft, omdat samenkomen en delen enorm veel kracht geeft.

Waardoor en/of door wie raak jij geïnspireerd?

Ik raak geïnspireerd door mensen met een positieve mindset die weten te verbinden. Wat mij ook enorm inspireert zijn de wijsheden uit de Bijbel. Dat helpt mij om te relativeren. Mijn belangrijkste motto is ‘Geloof, Hoop en Liefde’. Zij zijn onlosmakelijk verbonden. De één kan niet zonder de ander.

Welke doelen stel je jezelf privé en beroepsmatig voor 2024?

Mijn doelen voor 2024 zijn om gezond en fit te blijven en dat betekent dat ik voor mijn werk keuzes moet maken. Mijn belangrijkste voornemen is dan ook om in 2024 meer te gaan samenwerken met collega’s. Deze tijd met de toenemende regeldruk vraagt om de krachten te bundelen. En dan komt mijn motto ‘Delen = Vermenigvuldigen’ (:=x) goed van pas.

