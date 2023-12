HET JAAR VAN (9) Niels Kamerling: “De eerste stapjes richting datagedreven werken vind ik de belangrijkste ontwikkeling”

Hoe kijken spelers in de accountancysector terug op 2023 en wat wensen zij voor 2024? Rondom de feestdagen stelt Accountancy Vanmorgen steeds een serie vragen aan een branchegenoot. Vandaag Niels Kamerling. Hij is consultant en mede-eigenaar van Bottleneck-it, dat zich richt op procesoptimalisatie in de accountancy- en administratiebranche en het MKB met behulp van data, rapportages en software.

Wat blijft jou het meeste bij van het afgelopen jaar?

De lancering van Accountancy Intelligence for Datadriven Accountants (AIDA). Een project waar we drie jaar met een groep kantoren naar toegewerkt hebben en nu vorm heeft gekregen in een applicatie om de boekhoudadministratie van accountants te checken op (1) kwaliteit, (2) inzicht en (3) adviesmogelijkheden voor hun klanten. Het is fantastisch om te zien dat we nu al twee handen vol aan kantoren helpen hun (data)kwaliteit te verhogen, waardoor zij inzicht en acties in de vorm van advies kunnen bieden aan hun klanten.

Wie leerde jou in 2023 een belangrijke les?

Pfoe! Dat is een goeie vraag. Ik heb veel geleerd in 2023, maar één van de belangrijkste zaken waar ik ieder jaar – of eigenlijk iedere dag – opnieuw mee bezig probeer te zijn, is niet teveel oordelen. Niet over jezelf, niet over anderen. Je weet niet wat een ander meemaakt, waar de trigger van een reactie van iemand vandaan komt. Goed kunnen luisteren is daarbij belangrijk. Vriendelijk en servicegericht zijn kost niets en dat wil ik ook in 2024 zo blijven doen!

Wat is de belangrijkste ontwikkeling binnen de accountancy momenteel?

De eerste stapjes richting datagedreven werken vind ik de belangrijkste ontwikkeling. Dat hoeft niet meteen de volle 100% aandacht te krijgen in 2024, want het is natuurlijk onzin dat een kantoor morgen ‘datadriven’ moet zijn. Het toewerken naar het optimaliseren van je datakwaliteit in boekhouding, salaris- en fiscale software en het maximaal automatiseren op je scan-en-herken zijn de minimale stappen waar je mee moet beginnen. Heb je dat proces zo efficiënt en effectief mogelijk neergezet, dan heb je over 5 jaar intern een heel andere manier van werken en extern veel regelmatiger contact met je klant over advieskansen, op basis van data.

Wat wens je de accountancysector toe?

De behoefte om het continu beter te doen dan gisteren. Daarbij heb ik het niet over nieuwe klanten binnenhalen of omzet vergroten. Ik denk dan vooral aan een wens die voorziet in creativiteit, het lef om uit de comfortzone te stappen op gebied zo breed als het bekijken van werkprocessen tot het uitzetten van vacatures om nieuwe (jonge) medewerkers aan te trekken. Ze zijn geen klant van bottleneck-it, maar mijns inziens wel een voorbeeld hierin: Van Oeveren Accountants. Hun hele presentatie naar buiten toe oogt allemaal net wat frisser, moderner en aansprekender dan we bij andere kantoren zien.

Wat moeten we in 2024 echt anders gaan doen?

Innovatie voor jezelf houden. Ga jouw oplossingen alsjeblieft delen met andere kantoren, help elkaar vooruit. De keuze van een klant voor jouw kantoor zou genomen moeten worden op basis van een persoonlijke klik, vanuit service. Ik vind HIX een leuke partij, die veel probeert te delen door applicaties en technieken samen te brengen. Zelf willen we ons steentje vanaf 2024 bijdragen door via De Nieuwe Boekhouders! community-page (LinkedIn) iedere maand via een nieuwsbrief info te delen over inzet van applicaties en technologie (1), inzet van Microsoft-tools binnen je kantoor (2) en laagdrempelige data-analyse (3).

Welke persoon of instantie krijgt voor 2024 jouw beste wensen en waarom?

All Your BI uit Rotterdam, waarmee we AIDA ontwikkeld hebben in de eerste plaats. Daarnaast ook zeker onze accountant KIBO uit Middelharnis. Dat is écht een topkantoor.

Waardoor en/of door wie raak jij geïnspireerd?

Ik raak geïnspireerd door Gary Vee. Hij roept al jaren dat het gaat om de relatie met je klant. Om empathie voor je collega’s. Dat geduld enorm belangrijk is voor een langetermijnvisie en grote stappen niet beter zijn dan de kleine, zolang je elke dag maar een klein stapje neemt. Wat mij betreft een aanrader om te volgen (via o.a. LinkedIn).

