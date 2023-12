HET JAAR VAN (8) Barbara Majoor: “CSRD-rapportage en daarbij gevraagde assurance zetten het beroep weer midden in de maatschappelijke discussie”

Hoe kijken spelers in de accountancysector terug op 2023 en wat wensen zij voor 2024? Rondom de feestdagen stelt Accountancy Vanmorgen steeds een serie vragen aan een branchegenoot. Vandaag Barbara Majoor, hoogleraar en vice-rector magnificus aan Nyenrode Business Universiteit en werkzaam bij de AFM.

Wat blijft jou het meeste bij van het afgelopen jaar?

De grote weersextremen. De vijftig graden-grens gepasseerd in Marokko, in Nederland recordveel zon in juni, een grote plens de rest van de zomer tot aan de winter, enorm noodweer in Italië, grootste zeespiegelstijging ooit gemeten etc, etc,

Wat is de belangrijkste ontwikkeling binnen de accountancy momenteel?

Dat is voor mij glashelder. De omwenteling in dienstverlening naar een sector die vanuit het publiek belang een rol pakt in de ontwikkeling van de CSRD-rapportage en de daarbij gevraagde assurance. Er is zoveel te doen op dat terrein en de kennis en kunde die daarvoor nodig is, is zeker nog niet binnen alle organisaties aanwezig. Het gaat over het verantwoorden over onderwerpen waar nog geen uitgekristalliseerde handvatten voor zijn, en assurance daarover geven is deels nog onontgonnen terrein. Die handschoen op te pakken om daarin het voortouw te nemen lijkt mij super. Het is uitdagend en er is lef voor nodig. Het resultaat is iets om trots van te worden, want het zet het beroep weer midden in de maatschappelijke discussie.

Wat wens je de accountancysector toe?

Ik zie als droombeeld een sector waar professionals werkzaam zijn die je kan kwalificeren als ‘de mix van verschillen’. Dus met accountants, auditors, specialisten die zeer divers zijn o.a. qua opleiding, achtergrond, gender, normen en waarden, manier van denken. Juist de mix van verschillen zorgt voor ruimte om met verschillende brillen naar hetzelfde vraagstuk te kijken en zo de benodigde PKI te kunnen hebben. Als in een controle of organisatie iets wordt gemist ligt het vaak niet aan de inzet, maar aan teveel met dezelfde bril naar het issue kijken. Het aanpakken van de opleiding, zoals in het rapport van de expertgroep is voorgesteld, is daarvoor een goed uitgangspunt. Dan bedoel ik enerzijds het verbreden van de instroom en het werken met specialisaties. Anderzijds ook het continue leren en blijven leren, ook dat is enorm belangrijk. En niet alleen om kennis te behouden, maar vooral om je ook als persoon te blijven ontwikkelen.

Wat doe jij om je weer op te laden na een drukke periode?

Ik kijk uit om samen met Hans en onze Duitse herdershond Nora een aantal lange wandelingen in de Alpen te maken. In de winter maken we meestal dagtochten. Het is een feest om te genieten van de bevroren winterbossen. Als we geluk hebben, kunnen we sneeuwschoenwandelen, ergens in Duitsland of in de Alpen. We proberen altijd uitdagende tochten te vinden, waarbij we kunnen genieten van de prachtige uitzichten boven op de top. Het is ook de tijd van het jaar voor ontspannen, goede gesprekken, warme chocolademelk en natuurlijk, als we terugkomen van een wandeling, een gezellig diner bij kaarslicht. Wij houden van de beleving van een restaurant in een landhuis of een sfeervol restaurant in het bos.

Welke persoon of instantie krijgt voor 2024 jouw beste wensen en waarom?

Ik wil al mijn collega’s en relaties van Nyenrode en de AFM de allerbeste wensen voor 2024 toewensen. Een mooie toekomst en betere wereld maak en kleur je samen.

Waardoor en/of door wie raak jij geïnspireerd?

Voor mij is dat liefde voor je omgeving, zowel privé als voor je vak. Ik haal in mijn vrije tijd inspiratie uit het leren van ervaringen, experimenteren in mijn moestuin, en zo elke keer iets nieuws ontdekken en het een beetje beter te laten groeien. Die ruimte met elkaar creëren is ook enorm belangrijk in je vak en zakelijke omgeving. Wat heel normaal is in je privé omgeving of in je vrijetijdsbesteding, laten we dat wat meer gaan doen in onze zakelijke omgeving. Ook het veranderen van je organisatie in de richting om duurzame investeringen te doen en inclusieve groei te realiseren is niet iets wat je in een keer helemaal goed kan doen, we moeten fouten durven maken, ons vergissen om daarvan te leren.

Welke doelen stel je jezelf privé en beroepsmatig voor 2024?

Ik ben niet zo van de goede voornemens, dat is zo’n ritueel en ik ben niet van rituelen. Een privé doel stellen komt op als het nodig is. Ik wil graag deze zomer een aantal mooie 3 duizenders in de alpen beklimmen, dat is er de afgelopen jaren wat bij ingeschoten door Covid en afgelopen jaar door de enorme regenhoos die we continue hebben gehad. Bij Nyenrode heb ik wel meerdere doelen. Eentje die hoog in de prioriteitenlijst staat is de vernieuwing van het accountantscurriculum om daarmee de jonge generatie accountants op te leiden en te ontwikkelen tot leiders die bijdragen aan een duurzame toekomst.

