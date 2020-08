Wageningse accountants steunen voedselhulp

Het heet allang geen landbouwuniversiteit meer, maar Wageningen blijft de ‘food valley’ van Nederland. Een plaatselijk accountantskantoor doneert dan ook maaltijden.

Food of Cultures is een cateringbedrijf dat kansen biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld vluchtelingen en migrantenvrouwen. Niet alleen in haar maaltijden heeft Food of Cultures zijn blik op de wereld gericht, dat geldt ook voor zijn maatschappelijke betrokkenheid. Met een nieuwe actie wil de cateraar klanten van de voedselbank en de bewoners van het plaatselijke AZC minimaal één keer per maand een verse maaltijd geven. Particulieren en bedrijven worden uitgenodigd te doneren. Van de 6240 benodigde donaties is inmiddels al meer dan kwart binnen. Via de website www.delensmaaktbeter.nl kan iedereen zich aanmelden.

Een van de ambassadeurs en donateurs is Schuurman & de Leeuw Accountants en Belastingadviseurs. ‘Food for cultures is klant bij ons en zo hoorden we van de actie’, zegt mede-eigenaar Edgar de Leeuw. ‘Je hebt als bedrijf twee opties: als je vijf maaltijden bestelt krijg je er vier en gaan er twee naar het goede doel. De andere optie is een financiële donatie. Wij kiezen voor dat laatste omdat we, mede door corona, op kantoor nu geen maaltijden nodig hebben. Normaal gesproken geven we niet zo’n ruchtbaarheid aan wat we doen voor goede doelen. Maar dit is zo’n mooie actie dat ik hoop dat ons voorbeeld door andere bedrijven gevolgd wordt. Ik vind het mooi omdat er heel veel mensen mee geholpen worden. We dragen eraan bij dat mensen kunnen integreren in onze samenleving.’

Dat bewoners van het AZC de maaltijden zouden waarderen, wist Food for cultures van tevoren. Maar hoe de klanten van de Voedselbank op de vaak uitheemse gerechten zouden reageren, was nog even de vraag. De eerste geluiden zijn positief. Wim de Wit van de Voedselbank zegt: ‘We horen alleen maar complimenten en ook dat mensen het fijn vinden dat ze de maaltijden krijgen. Dus ik zou vooral zeggen, ga door, want het wordt erg gewaardeerd.’