HET JAAR VAN (10) Frans Heitling: ‘Veel organisaties hebben – zonder veranderfluisteraars – een forse digitale draai gemaakt’

Hoe kijken spelers in accountancy en belastingadvies terug op 2020 en wat wensen zij voor 2021? Rondom de feestdagen stelt Accountancy Vanmorgen steeds zeven vragen aan een branchegenoot. Frans Heitling was jarenlang hoofdredacteur van Accountancy Vanmorgen en ging in oktober met pensioen.

Op welke manier beïnvloedde Corona jouw privéleven?

‘Waarschijnlijk op dezelfde manier als heel veel mensen. Werk – tot 1 oktober – vooral vanuit huis. Minder langs bij familie en vrienden. Meer online. Facetime, Teams, Zoom, niet alleen zakelijk maar ook privé. En nu in tweede lockdown opnieuw verstoken van horeca, theater, museum, enz. Maar goed: je mag nog steeds met zijn tweeën bij je kinderen, familie en vrienden op bezoek en er zijn gelukkig hele goede afhaalrestaurants. En in de Gelderse Achterhoek kun je heel veel en ver wandelen en mountainbiken!’

Op welke manier beïnvloedde Corona jouw werk?

‘Wat je mist(te) zijn natuurlijk de 90 seconden interacties. Bij het koffieapparaat: ‘Weet jij nog wie ….?’ ‘Lees even mee, klopt dit wel?’ ‘Heb je dit gehoord? Wat vind jij hiervan?’ Laatste weken van mijn pre-pensioenperiode, natuurlijk wel raar. Geen echt afscheid, niet gezamenlijk ergens een toast op uitbrengen en even van iedereen persoonlijk afscheid nemen. Maar dat gaan we nog wel overdoen. En nu – maar dat heeft niets met Corona te maken – geen dagelijkse of wekelijkse deadlines, maar wel nieuwe dingen op je weg en verzoeken die vanuit verschillende hoeken op je af komen: dichtbij en verder weg. Dus dat tochtje of die verre reis toch nog maar even uitstellen.’

Welke blijvende veranderingen denk je dat Corona heeft veroorzaakt?

‘Veel organisaties hebben – zonder veranderfluisteraars – een forse digitale draai gemaakt. Niet omdat het kan, maar omdat het moet! Ja, je moet je collega’s en je goede klanten in de (kantoor)werkelijkheid tegen kunnen komen. Maar het hoeft niet altijd en iedere dag.’

Wie leerde jou in 2020 een belangrijke les?

‘Alle mensen die de shit van Corona over zich heen kregen. Mensen die ziek werden. De zorg, de mensen die het toch maar moesten doen. Hun gelijk is dat dat we gezamenlijk de verantwoordelijk dragen om de virusbedreiging in te perken.’

Wat wens je de accountancysector toe?

‘Dat Corona weer gewoon de naam wordt voor een smakelijk Mexicaans biertje. Wat je iedereen toewenst: gezondheid, geluk, groei, plezier in het werk en minder gedoe en veel minder vragen en afhandeling van NOW-regelingen, TOZO-gedoe enz.’

Waar moeten we in 2021 nou echt over ophouden?

‘Waar we mee op moeten houden is de claim dat administratieve diensten passé zijn. Administratieve dienstverlening is en blijft de kern van de dienstverlening van MKB-accountants en administratiekantoren. Maar….! Doe dat wel op de meest moderne en geautomatiseerde manier als mogelijk. Punt. Pak het op: hoger serviceniveau, inhoudelijke ondersteuning, data-analyse, controlling rol, branchekennis, enz. Combineer harde en zachte vaardigheden. Doe meer met je vakkennis. De grenzen zijn nog lang niet in zicht. Maar je moet wel aan de slag.’

Welke zakelijke kansen zie je voor 2021?

‘Zie vorige vraag. Corona geeft een enorme stimulans aan digitaal werken. Ondanks dat Corona de economie veel geld kost zie je ook ondernemers die in deze lastige tijden enorm plussen. Wat kun je daarvan leren? Kunnen we stappen richting duurzaamheid maken?’

Lees hier de andere afleveringen.