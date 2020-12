HET JAAR VAN (13) Elly Stroo Cloeck: ‘We moeten ophouden over kwaliteit’

Hoe kijken spelers in accountancy en belastingadvies terug op 2020 en wat wensen zij voor 2021? Rondom de feestdagen stelt Accountancy Vanmorgen steeds zeven vragen aan een branchegenoot. Deze keer: Elly Stroo Cloeck, project- en interimmanager GRC & Audit bij ESCIA, schrijver van samenvattingen en recensies van managementboeken bij 1001Managementboeken. Ze geeft een 2020-boekenpairing: bij elke vraag een bijpassende leestip.

Op welke manier beïnvloedde Corona jouw werk?

‘Dit jaar was projectloos, ondanks of dankzij Corona, dat is moeilijk te zeggen. Het betekende wel een financiële tegenvaller, maar met een potje achter de hand was dat geen ramp. Door het gebrek aan projecten kon ik me wèl volledig focussen op mijn managementboeken-business. Dat resulteerde in een nieuwe website, nieuwe diensten, zoals PE-leestoetsen en een boekenruil, en vooral nieuwe samenvattingen en recensies. En daardoor weer nieuwe contacten en nieuwe kansen! Een grote teleurstelling was het afzeggen van de live-uitreiking in april van Managementboek van het Jaar 2020, waarvoor ik in de jury zat. Zo jammer dat ik de schrijvers en uitgevers, vooral die van het winnende boek, niet heb kunnen ontmoeten! (Leestip: De wereld is rond)’

Welke blijvende veranderingen denk je dat Corona heeft veroorzaakt?

‘Natuurlijk een grotere acceptatie van remote werken, wat goed is voor de work-life-balans, en ook voor het klimaat. Daarnaast is nóg duidelijker geworden hoe afhankelijk we zijn van bepaalde beroepsgroepen, denk aan de zorg, kinderopvang, onderwijs, pakketbezorging, afvalophalers, logistiek. Vrijwel alles is makkelijk te digitaliseren als het moet, behalve dat. Die afhankelijkheid heeft nu behoorlijk de aandacht, en ik verwacht dat dat zal blijven. Dan is het des te opvallender dat we daar tòch geen geld voor over hebben. Met als toppunt dat gezeur over de 1.000 euro zorgbonus. Dat is blijkbaar niet veranderd. Ik schaam me daarvoor. En ik denk velen met mij. We zullen zien tijdens de verkiezingen hoevéél we ons schamen. (Leestip: Bullshit jobs)’

Wat wens je de accountancysector toe?

‘Een leider. Niet zozeer een nieuwe goede voorzitter van de NBA (dat natuurlijk ook), maar iemand die de hele sector, ook internationaal kan inspireren. Een pathfinder, zoals Peter Bakker dat noemt, iemand die de weg baant. Zoals Paul Polman, of Elon Musk. Diezelfde Peter Bakker deed in 2012 al de uitspraak dat ‘accountants de wereld zullen redden’, waarin hij verwijst naar de noodzaak om alles waarnaar we willen streven, eenduidig meetbaar te maken. Dat is een geweldige visie, nu nog iemand die ons met charisma en middels purpose (in plaats van regelgeving) die kant op leidt. Misschien diezelfde Peter Bakker? Of zou Paul Polman te porren zijn? (Leestip: Het grote gevecht)’

Waar moeten we in 2021 nou echt over ophouden?

‘Kwaliteit. Dat is hygiëne, net zoals tandenpoetsen. Daar heb ik het ook niet de hele dag over, ik doe het gewoon (niet de hele dag natuurlijk). Ons verhaal moet niet steeds gaan over ‘de basis op orde’, maar over innovatie, over de toekomst van de maatschappij en hoe wij als accountants daar mede vorm aan kunnen geven. (Leestip: Seeing around corners)’

Welke zakelijke kansen zie je voor 2021?

‘Voor de accountancy zijn er grote stappen te maken op het gebied van duurzaamheid. Klimaat lijkt een beetje op de achtergrond geraakt door Corona, maar is een veel groter issue en zal in 2021 weer veel aandacht krijgen. Daar liggen de kansen! Voor mijzelf? Ik wil graag mijn collega-accountants inspireren om zich daarin, en in andere zaken te verdiepen door goede boeken hierover aan te bevelen. Daar kan ik me nog verder ontwikkelen. Influencer zijn! Leestips geven! (Leestip: Duurzaam kapitalisme)’

Welke persoon of instantie krijgt voor 2021 jouw beste wensen en waarom?

‘De toeslagen-gemeenschap. Allereerst Pieter Omtzigt en Renske Leijten, voor hoe ze zich vastbeten in een dossier en vragen bléven stellen. Dat doet mij ook vaak aan audit & controle denken: proberen iets tot op de bodem uit te zoeken, maar niet altijd alle informatie te krijgen en met name het niet weten wat je niet weet. Of niet krijgt. Dan natuurlijk de ouders die slachtoffer zijn geworden van de toeslagaffaire. De onmacht en frustratie is voor ons niet voor te stellen. En ook de medewerkers van de belastingdienst, die zeker niet allemaal te kwader trouw waren, en waarvan velen echt dachten dat ze iets goeds deden. Het doet me denken aan het experiment van Milgram: goede mensen die zware elektrische schokken toedienden, waarom deden ze dat? (Leestip: De meeste mensen deugen)’

Welke doelen stel je jezelf privé en beroepsmatig voor 2021?

‘Privé: nog meer aandacht voor wat ik zelf aan duurzaamheid kan bijdragen, en niet te ongeduldig zijn daarin. Met kleinere stapjes neem ik ook mijn lief erin mee: geen rundvlees meer (maar wel varkensvlees… voorlopig). Wat meer leven bij de dag, controle proberen los te laten. (Leestip: Ikigai)’

‘Beroepsmatig: Mijn directe impact vergroten door een grotere focus op mijn boeken-business. Iedere keer als iemand een door mij aanbevolen boek of een samenvatting leest en zijn/haar leven daarmee iets ten goede verandert, heb ik weer een doel bereikt. Het leuke is dat ik die feedback, dat ze ècht iets veranderen, direct krijg. Heel anders dan het werk in de accountancy: als projectleider werk je met mensen die met/voor accountants (partners) werken die met mensen bij bedrijven (CEO’s) werken, waarin andere mensen (investmentmanagers) geld investeren van een pensioenfonds wat wordt beheerd door andere mensen (assetmanagers) voor weer andere mensen (Henk en Ingrid, Mohamed en Fatima) die zekerheid willen over het goed beleggen van hun pensioenpotje. Het is als de uitspraak; ‘iedereen is maximaal 6 mensen verwijderd van ieder ander mens op aarde’. In dit geval is er minimaal 5 mensen afstand van degenen voor wie je het doet. Ik vind het werk super-interessant maar soms net tè indirect. (Leestip: Vriend van een vriend).’

