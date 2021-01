PERSONALIA: Nieuwe raad van bestuur bij BDO

BDO heeft sinds 1 januari een nieuwe raad van bestuur, die wordt geleid door CEO René Nelis. Hij volgt Dick den Braber op, van wie de maximale benoemingstermijn is verlopen.

RA Nelis (foto, 55) is al sinds 1985 werkzaam bij BDO en is sinds 2004 partner. Hij was in het verleden onder andere verantwoordelijk voor een gemengde praktijk van Audit & Assurance en Accountancy & Bedrijfsadvies en focuste vanaf 2016 op het begeleiden van bedrijfsopvolgingstrajecten bij met name familiebedrijven. Hij was ook verantwoordelijk voor de samenvoeging van de kantoren Amstelveen en Haarlem op de nieuwe locatie in Amstelveen.

Ook De Kleer nieuw

Behalve Nelis is ook Maurice de Kleer (49) nieuw in het bestuur. Hij is Chief Quality Officer en volgt in die rol Erik Peeters op. Ook diens maximale termijn zat erop. Den Braber en Peeters waren sinds begin 2015 lid van de raad van bestuur. Kleer werkt sinds 2005 bij BDO als belastingadviseur en was vanaf 2008 eindverantwoordelijk partner van de fiscale praktijk van BDO Haaglanden. Van 2015 tot en met 2018 was De Kleer voorzitter van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB); bij BDO vervulde hij nevenfuncties als praktijkleider belastingadvies en voorzitter van de vergadering van participanten. Het derde lid van de raad van bestuur is de al in september benoemde CFO en COO Leon Jansen (51). Hij werkt inmiddels 11 jaar voor BDO als RA en partner. Van 2015 tot en met 2020 was hij lid van het managementteam Audit & Assurance.

Persoonlijke benadering

De mens staat bij BDO centraal, geeft de nieuwe CEO Nelis aan: ‘Als iets ons typeert, dan is het onze persoonlijke benadering. Klanten kiezen BDO vanwege de BDO’ers die onze organisatie vormen. Daarbij gaan wij altijd en overal voor topkwaliteit én de allerbeste klantrelatie. Dat betekent nog meer van buiten naar binnen kijken, vanuit de behoefte van de klant. Maar het betekent ook aandacht hebben voor de mens achter de klant en betrokken zijn bij de maatschappij waar we met elkaar in wonen, leven en werken.’