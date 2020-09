Leon Jansen in Raad van Bestuur van BDO

BDO Accountants en Adviseurs heeft Leon Jansen (51) per 1 september benoemd tot CFO-CCO in de Raad van Bestuur.

Jansen is sinds 1995 werkzaam in de accountancy en vanaf 2010 als equity partner verbonden aan BDO. Hij is als bedrijfseconoom afgestudeerd aan de Universiteit van Tilburg en heeft aansluitend de opleiding tot registeraccountant gevolgd. Hij heeft zich toegelegd op audit en assurance opdrachten in de algemene controlepraktijk, inclusief internationale audits en verslaggeving onder IFRS, en heeft als specialisme financiële instellingen. De Raad van Bestuur van BDO bestaat verder uit Dick den Braber (voorzitter) en Erik Peeters (CQO).