PERSONALIA | Mazars benoemt nieuwe Raad van Bestuur

Mazars heeft een nieuwe Raad van Bestuur voor een periode van vier jaar. De nieuwe Raad van Bestuur bestaat uit Ton Tuinier (voorzitter), Peter Hopstaken, Mark Lucas Luijckx, Robert Jan de Rek en Frank Walta.

Ton Tuinier

Ton Tuinier (1960) is na het afronden van zijn studie in 1982 gestart als belastingadviseur bij Mazars. Sinds 1996 is hij partner bij Mazars. Tuinier maakt sinds 2008 deel uit van de Raad van Bestuur in Nederland en is sinds 2014 voorzitter en deze rol zal hij voortzetten voor de komende vier jaar. Vanaf 1 januari 2017 maakt hij tevens deel uit van de Mazars Group Executive Board (GEB). De GEB is wereldwijd verantwoordelijk voor strategie, de operationele aansturing en uitvoering daarvan en het toezicht op Mazars partners wereldwijd. Ton Tuinier zal ook die rol continueren voor dezelfde bestuurstermijn.

Peter Hopstaken

Peter Hopstaken (1962) is in 1987 als accountant gestart bij Mazars. Hij is sinds 2001 actief als auditpartner en is verantwoordelijk voor de Audit & assurance praktijk van Mazars in Nederland. Zijn expertise in het werk voor klanten ligt in controleopdrachten bij middelgrote tot grote bedrijven met internationale vertakkingen, alsmede not for profit organisaties (met name onderwijs). Hij maakt deel uit van de Global Audit Board van Mazars en is bestuurslid van de Stichting Foundation for Auditing Research. Peter Hopstaken is sinds 2014 lid van de Raad van Bestuur en continueert nu zijn rol als verantwoordelijke voor de Audit & assurance praktijk. Hij is daarnaast verantwoordelijk voor Compliance, quality monitoring en risk.

Mark Lucas Luijckx

Mark Lucas Luijckx (1972) heeft in 1996 zijn opleiding Nederlands Recht en Fiscaal Recht aan de Universiteit van Leiden afgerond. Sinds 1997 is hij werkzaam voor Mazars Private clients en sinds 2006 is hij partner. Daarnaast is hij als redacteur of vaste medewerker verbonden aan een aantal fiscale tijdschriften en is hij docent bij de Nederlandse Orde voor Belastingadviseurs. Zijn expertise ligt op het gebied van de internationale estate planning. Sinds 2016 is Mark Lucas Luijckx lid van de Raad van Bestuur en verantwoordelijk voor de Tax praktijk.

Robert Jan de Rek

Robert Jan de Rek (1965) is sinds 1999 werkzaam bij Mazars in de accountantspraktijk en sinds 2006 als partner. Hij heeft als accountant van niet-controleplichtige organisaties een focus op familiebedrijven en de specifieke dienstverlening voor DGA’s. Daarnaast heeft hij een actieve rol bij de ontwikkeling van het verder automatiseren en integreren van administratieve processen bij klanten (Mazars Next dienstverlening). Robert Jan de Rek treedt toe tot de Raad van Bestuur en zal in die rol onder andere verantwoordelijk zijn voor de Accounting & outsourcing praktijk.

Frank Walta

Frank Walta (1970) is sinds 1989 werkzaam bij Mazars. Sinds 2005 is hij actief als partner in de Audit & assurance praktijk. In die rol is hij betrokken bij de controle van diverse grote en middelgrote nationaal en internationaal opererende ondernemingen. Tot zijn klantenkring behoren met name ondernemingen in de hospitality sector. Daarnaast is hij docent en examinator Externe Verslaggeving op Nyenrode Business Universiteit. Sinds 2017 werken we bij Mazars actief aan de veranderingen in processen, systemen en gedrag, die nodig zijn in het nastreven van onze kwaliteitsvisie. Frank Walta is sinds de start programmaleider van ons Veranderprogramma dat specifiek gericht is op deze noodzakelijke gedragsverandering. Hij gaat de komende periode in brede zin invulling geven aan human resource management gericht op cultuur & gedrag. Frank Walta zal de komende vier jaar de Raad van Bestuur versterken en zal in die rol verantwoordelijk zijn voor de Consultancy praktijk.