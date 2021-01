Richard Jonkers (39) en Dennis Ligthart (37) zijn benoemd tot partner bij Finc Accountants uit Waalwijk. Het totaal aantal partners van het kantoor met 30 medewerkers komt daarmee op 5.

SRA-kantoor

Jonkers begon in 2001 bij het kantoor, Ligthart startte in 2007. Vorig jaar traden zij al toe tot de directie, per 1 januari mogen zij zich ook medeaandeelhouder van het kantoor noemen. Het traject richting partnerschap heeft vier jaar geduurd. Finc Accountants is SRA gecertificeerd.