Middelgrote bedrijven ‘terughoudend optimistisch’

Wereldwijd tonen middelgrote bedrijven zich terughoudend optimistisch over een economisch herstel volgens de laatste cijfers van Grant Thornton’s International Business Report (IBR).

Sterke stijging

Het IBR baseert zich op de reacties van bijna 5000 topmanagers in 29 economieën, waaronder de G20. 57% van hen is licht tot zeer optimistisch over de economische vooruitzichten voor de komende twaalf maanden. Deze stijging met 14 procentpunten staat in schril contrast met een half jaar geleden, toen het economisch optimisme daalde naar het laagste niveau sinds de crisis in de eurozone. Met het optimisme dat terug sijpelt in de mentaliteit van de leiders in het middensegment van de markt, draaien andere belangrijke indicatoren ook langzaam omhoog, waarbij 45% van de bedrijven verwacht dat de inkomsten in de komende 12 maanden zullen stijgen (+11 procentpunten op eerste halfjaar), samen met de winstgevendheid (44% +12 procentpunten) en de werkgelegenheid (38% +10 procentpunten).

Onzekerheid nog groot

Alle bedrijven blijven echter goed onder het niveau van vóór corona. De economische onzekerheid blijft daarmee op een hoog niveau, waarbij 62% van de topmanagers wereldwijd aangeeft dat dit de grootste beperking is voor hun vermogen hun bedrijf te laten groeien. En hoewel het optimisme is toegenomen, is dit nog niet wezenlijk doorgedrongen tot de orders, waarbij 52% een tekort aan orders als een beperking noemt. Bedrijven maken zich ook zorgen over de beschikbaarheid van geschoold personeel en de arbeidskosten, waarbij 50% van de bedrijven elk van hen aanhaalt als een beperking voor hun vermogen om te groeien.

Investeringen

Bedrijven doen investeringen – met traditionele categorieën die een comeback maken. Het belangrijkste investeringsgebied blijft de technologie (51% verwacht dat dit in het komende jaar zal toenemen), gevolgd door de vaardigheden van het personeel (45%) en research en development (44%), aangezien de bedrijven zich blijven inzetten voor een nieuwe wereld van bedrijvigheid. Nu de tweede en derde golf van COVID-19 vele markten raakt, blijft de noodzaak om te investeren in digitale bedrijfsmodellen en om mensen te hebben met de vaardigheden om in de nabije toekomst in een virtuele wereld te opereren, de drijvende kracht achter investeringsbeslissingen. In dit laatste onderzoek zien we echter meer traditionele investeringscategorieën op de voorgrond treden.

Financiën

Het tekort aan financiële middelen blijft een belangrijk punt van zorg voor bedrijven: 46% van de bedrijven ziet het als een zakelijke beperking voor de komende twaalf maanden, terwijl de recordhoogte van de pandemie in de eerste helft van 2020, toen de pandemie op volle toeren begon te draaien, nog steeds niet is bereikt. Dit ondanks de monetaire versoepeling van het record en de fiscale steun die door talloze regeringen aan bedrijven over de hele wereld wordt verleend terwijl zij proberen de kasstroombeperkingen als gevolg van COVID-19 te verlichten.

Herstel

Ter voorbereiding op het herstel geven bedrijven in het middensegment van de markt prioriteit aan het ‘gebruik van technologie ter ondersteuning van organisatorisch herstel’ en kijken ze naar ‘veiligheid op de werkplek en nieuwe wettelijke vereisten voor de werkplek’ – met 39% van de bedrijven wereldwijd die strategieën op deze gebieden plannen of uitvoeren. De volgende prioriteit is welke ‘financiële middelen nodig zijn’ (33%), waarbij ook enige aandacht wordt besteed aan het product- of dienstengebied en de markten waarop men zich moet richten (31%).

