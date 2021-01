Miljonairstaks is weer een optie

De rijken worden rijker en de armen armer. Her en der wordt het daarom weer geprobeerd: het zwaarder belasten van mensen met een enorm vermogen, schrijft het FD. Ook buurlanden Duitsland en Verenigd Koninkrijk denken na over een miljonairstaks.

Het totale vermogen van de 500 rijkste mensen is vorig jaar volgens Bloomberg-cijfers met 29% gegroeid tot 7.600 miljard dollar. Samen met de bankrekeningen van de rijkaards groeit ook de wens om hun vermogen zwaarder te belasten. In Zuid-Amerika wordt daar werk van gemaakt: in Bolivia komt een jaarlijkse belasting op grote vermogens en de Argentijnse regering besloot in december tot een eenmalige heffing op rijkdom. Duitsland en Frankrijk hebben met het idee gespeeld, maar niet meer dan dat: de uitvoering zou duur zijn, vermogens zouden niet goed in beeld kunnen worden gebracht en de angst voor belastingontwijking speelt ook een rol.

Britse heffing van 1%

Meer geld ophalen bij de groep die een toch al aanzienlijk vermogen sterk ziet groeien, kan het gat dichten dat de coronacrisis wereldwijd in de overheidsbegrotingen heeft geslagen. Het Verenigd Koninkrijk denkt aan een heffing van 1% over individuele vermogens boven de 500.000 pond gedurende vijf jaar. In Duitsland, waar de meeste miljardairs van Europa wonen, wilde de SPD in 2019 een belasting op rijkdom invoeren, maar voor dat plan wierp bondskanselier Angela Merkel een muur op.

Washington: armsten hebben hoogste belastingdruk

De aanstaand Amerikaans president Joe Biden ziet weinig in een extra belasting voor rijken, maar in de staten Californië en Washington ijveren de Democraten er wel voor. In Californië sneuvelde vorig jaar nog een voorstel om 0,4% belasting te heffen over een gezamenlijk nettovermogen van fiscale partners boven de 30 miljoen dollar. De staat Washington kent helemaal geen inkomstenbelasting en telt daarom zes van de tien rijkste mensen ter wereld als inwoners. Daar betaalt de armste 20% van de bevolking 18% van hun inkomen aan staats- en gemeentelijke belastingen, de rijkste 1% komt er met 3% vanaf. Deze maand zouden de Democraten met een voorstel komen om de superrijken belasting te laten betalen.

Oeso-vermogenstaks weggesmolten

Kenners geven aan dat initiatieven in de VS invloed kunnen hebben in andere landen. Anderzijds is het belasten van zeer hoge vermogens in het verleden geen lang leven beschoren gebleken: in 1995 voerden 15 lidstaten van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) een belasting op zeer hoge vermogens in. Maar in 2019 bestond die belasting alleen nog in Zwitserland, België, Noorwegen en Spanje.

Bron: FD