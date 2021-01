PERSONALIA | Chantal Goossens – Aarts benoemd als vennoot bij RSW

Vanaf 8 januari 2021 is Chantal Goossens-Aarts toegetreden als vennoot bij het Brabantse RSW Accountants + Adviseurs. “Het voelt erg goed en ik ben er trots op. Dit is waar ik altijd naar toe gewerkt heb.”

Chantal Goossens (35) begon in 2003 haar opleiding tot accountancy via Fontys Hogescholen. In 2007 startte ze op de Nyenrode Business Universiteit met de opleiding voor registeraccountant en combineerde ze haar studie met haar baan in de controlepraktijk bij een Big Four kantoor in Eindhoven. In 2012 studeerde ze af en maakte Chantal Goossens de overstap naar RSW als controleleider. Haar keuze voor dit Helmondse kantoor was duidelijk, RSW heeft alle disciplines in huis van een groot kantoor, maar wordt gekenmerkt door een informele no-nonsense cultuur. “Een van mijn doelen is het verder uitbouwen van de controlepraktijk. Waar er voor veel kleinere kantoren op dit moment nogal wat uitdagingen liggen, zie ik voor ons kantoor kansen.”

Chantal Goossens heeft naast een groot aantal opdrachten in de controlepraktijk inmiddels een omvangrijke portefeuille aan adviescliënten opgebouwd. In 2019 werd Chantal Goossens officieel benoemd tot partner. Per 8 januari 2021 trad ze toe tot de maatschap van RSW. Het vennotenteam bestaat verder uit Frans Razenberg, Antoine van de Bragt, Frank Berkers, Laurens Steuten en Pieter Janssen.

RSW heeft 65 medewerkers, verdeeld over vier kantoren in Helmond, Asten, Deurne (Joosten-Manders) en Someren (Accorde),