Grant Thornton eerste accountant met ISAE 3402 verklaring

De diensten Incompanion en Payroll van Grant Thornton zijn gecertificeerd met de ISAE 3402 type 1 verklaring. Volgens Grant Thornton is het daarmee het eerste accountantskantoor in Nederland.

Kwaliteit borgen

Met deze certificering wil Grant Thornton aantonen dat haar processen aantoonbaar goed beheersbaar zijn en weinig tot geen risico’s opleveren. Marcel Welsink, bestuursvoorzitter Grant Thornton: ‘Kwaliteit en betrouwbaarheid is voor onze klanten extreem belangrijk. Daar willen wij in uitblinken. Natuurlijk mogen klanten ons op ons woord geloven, maar nog liever maken we het ook inzichtelijk en controleerbaar. Door ons te laten controleren en certificeren, laten we zien dat we de lat voor de kwaliteit van onze dienstverlening hoog leggen en dat de vertrouwelijke data die klanten aan ons toevertrouwen in goede handen is. Er is veel werk verzet om hier te komen, met dank aan het sterke team van Incompanion en Payroll. Zij hebben gezamenlijk hard gewerkt om alle processen in kaart te brengen en geoptimaliseerd waar nodig. Ik ben er trots op dat we hier als accountantskantoor in voorop lopen; als eerste voor Incompanion en een van de koplopers voor Payroll.’

Type 2

Grant Thornton heeft de kritische processen laten controleren door een onafhankelijk auditor. Eind december ontving Grant Thornton het ISAE 3402 type I assurance rapport. Het rapport geeft externe partijen nauwkeurig inzicht in de opzet en bestaan van relevante bedrijfsprocessen en beheersmaatregelen. ISAE staat voor International Standard for Assurance Engagements. Dit geeft klanten de garantie dat een dienstverlener adequate interne controles heeft op de administratieve processen. Egbert Jan Blonk, partner accountancy bij Grant Thornton licht toe: ‘De ISAE3402 kent twee stappen. Voor type 1 zijn nu onze procesbeschrijvingen en -beleid onderzocht. De komende zes maanden moeten we bewijzen dat onze processen in de praktijk ook goed genoeg werken om onze doelstellingen voor risicobeheersing te behalen. Ik heb er alle vertrouwen in dat we ook deze toets goed gaan doorstaan.’