PERSONALIA | Gert Bolink directeur Alfa Accountants in Bleiswijk

Per 18 januari is Gert Bolink RA (53) directeur van Alfa-kantoor Bleiswijk. Hij volgt Erik Goudriaan op die directievoorzitter van de kantoren in Gorinchem en Dodewaard is geworden.

Bolink wil meer zichtbaarheid voor Alfa Accountants en Adviseurs als geheel en een sterkere focus voor het kantoor in Bleiswijk, zegt hij in een interview op de eigen website. Hij studeerde in 1997 af als registeraccountant. Daarnaast is hij doctorandus in information management. Hij begon bij de Belastingdienst en was tot 2018 manager-directeur Grootzakelijk en Agribusiness en plaatsvervangend directievoorzitter bij Rabobank Randmeren. In zijn laatste functie was Gert Bolink operationeel eindverantwoordelijk voor de exploitatie van 15 Europarcs vakantieparken.

Betrokken en dichtbij

‘Ik heb veel zin in een nieuwe stap in mijn carrière. Alfa is betrokken en dichtbij, een mensgerichte organisatie die medewerkers en klanten centraal stelt. De normen en waarden van de organisatie passen bij mij. De accountant van nu, in ieder geval bij Alfa, is veel meer een sparringpartner. Uiteraard kijken we naar de jaarcijfers. Daarnaast ligt ons accent veel meer op het toekomstperspectief van een ondernemer. We richten ons op de informatie en de kennis die een ondernemer nu nodig heeft om zich staande te houden dan wel zich te ontwikkelen in een snel veranderende samenleving’, zegt de aankomende nieuwe directeur van Alfa in Bleiswijk.