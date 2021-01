‘Locatie is een van de sterkste assets in de strijd om talent’

Ruitenburg adviseurs & accountants nam onlangs het Haagse Amace over. Belangrijker dan groeien in omzet is voor bestuursvoorzitter Jan-Pieter Bood (45) de doelstelling om met een overname beter in beeld te komen bij jong talent. ‘Op de arbeidsmarkt gaat de slag plaatsvinden.’

Ruitenburg is met 280 medewerkers en € 27 miljoen omzet een top 30-kantoor. Bood wil best hoger in die lijst komen, maar vindt de strijd om talent belangrijker. Met nu twee vestigingen in Den Haag hoopt Ruitenburg een sterkere positie op de arbeidsmarkt te verwerven, licht hij toe. ‘In ons vak is er werk zat, daar gaat het niet om. Maar iedereen weet dat de strijd zich op de arbeidsmarkt voltrekt. Daar gaat de slag plaatsvinden. Iedereen klaagt steen en been over het gebrek aan goed personeel. Daarbij is de locatie waar je zit, van groot belang. In de Randstad en daaromheen gaat het gebeuren, daarom zijn we blij dat we ons nu hebben versterkt in Den Haag. De meeste opleidingen – en daarmee ook de talenten – zijn toch in de Randstad gevestigd. Naast de versterking in de regio Rotterdam-Den Haag zoeken we dan ook met name versterking in de regio Amsterdam.’

De jacht op talent is breed, geeft Bood aan. ‘De grootste schaarste zit in de auditmarkt, maar eigenlijk zoeken we altijd talenten voor al onze diensten.’ De ‘war for talent’ woedt in de hele markt, maar veel kantoren hebben geen positie in de Randstad:‘Dat maakt het lastig om daar een serieuze speler te worden. Zoals ik al zei: onze huidige locatie is één van de sterkste assets die wij hebben.’

Alternatief voor OOB-kantoren

Voor Ruitenburg is groei niet essentieel om te kunnen overleven. ‘Maar we willen wel groeien om een sterker alternatief te kunnen zijn voor de OOB-kantoren. Want een jong talent uit Amsterdam moet ook onze naam kennen bij het zoeken naar een baan . Nu is dat nog niet het geval.’ Wat Bood betreft komen er meer fusies of overnames aan. ‘We willen zeker verder groeien.’ Amace kwam overigens niet zomaar uit de lucht vallen als overnamekandidaat: ‘Ik ken Arlo van der Meer en Brian Akeroyd nog uit de tijd dat we samen bij PKF Wallast werkten.’ In feite is er sprake van een fusie, zegt Bood. ‘De ondernemingen worden samengevoegd en de eigenaren van de fusiepartner worden mede-eigenaar van de gezamenlijke onderneming.’

Samenvoegen disciplines

Ruitenburg gaat de samenstel- en adviespraktijk van de vestiging aan de Oude Middenweg in Den Haag samenvoegen met de samenstel- en adviespraktijk van Amace (25 medewerkers). ‘De in totaal bijna zestig medewerkers krijgen het kantoor aan de Maanweg, de locatie van Amace, als standplaats. In het kantoor aan de Oude Middenweg in Den Haag centreren we alle auditwerkzaamheden voor alle klanten van Ruitenburg.’