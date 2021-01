Auditdienst Rijk publiceert jaarplan 2021

De Auditdiens Rijk heeft zijn plan voor 2021 gepubliceerd. De interne overheidsauditor verwacht nog veel werk aan de coronasteun te hebben. De dienst wil ook een instroom van 8% nieuwe medewerkers.

Accountantsoordeel

De Auditdienst Rijk geeft jaarlijks een accountantsoordeel over de getrouwheid van de financiële overzichten in de departementale jaarverslagen van de begrotingshoofdstukken. Ook verricht de dienst onderzoek naar het gevoerde begrotingsbeheer, het financieel beheer, de materiële bedrijfsvoering en de daartoe bijgehouden administraties onderzoek naar de totstandkoming van de in deze jaarverslagen opgenomen niet-financiële informatie.

Corona

In 2021 zal de dienst bovendien extra aandacht geven aan de afrekening van de verstrekte voorschotten voor de noodsteun ivm de coronacrisis. Bij de afrekening ligt immers het zwaartepunt voor de toets op rechtmatigheid. Om misbruik en oneigenlijk gebruik van steunmaatregelen te voorkomen gaat de aandacht van de ADR uit naar de uitvoering van het beleid. Ook de door de ministeries getroffen maatregelen voor informatiebeveiliging hebben de belangstelling van de dienst.

Europa

De Auditdienst Rijk voert in opdracht van de betrokken ministers werkzaamheden uit voor de Europese Commissie. In 2021 verricht de ADR voor de Europese Unie meer controlewerkzaamheden voor het Europees Sociaal Fonds (ESF). Daarnaast zal worden gekeken of er, in het licht van de coronamaatregelen, mogelijk sprake is van dubbele projectfinanciering (denk aan loonkosten).

Ondersteuning

In 2020 vroegen enkele ministeries ons om aan de voorkant mee te denken over het inrichten van de uitvoering, verantwoording en controle van de door het kabinet getroffen steunmaatregelen. De ADR verwachtdat deze behoefte aan ondersteuning ook in 2021 gewenst is.

Medewerkers

De ADR hoogt de streefwaarde voor de indicator ‘interne mobiliteit’ van 5% naar 8% vanwege de actuele situatie van een lagere bezetting ten opzichte van de formatie in combinatie met een naar verwachting grote uitstroom van medewerkers de komende jaren.

