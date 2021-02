Brexit raakt vooral Brits mkb

De brexit blijkt na een maand vooral pijn te veroorzaken bij de vertrokken partij: het Britse mkb heeft een zware maand achter de rug, meldt het FD. Veel bedrijven kiezen nu alsnog voor een distributielocatie in Nederland.

Een van die bedrijven is kantoorartikelenspecialist Stewart Superior. Die gaat een pakhuis in Waalwijk openen. Spullen voor Europese klanten worden dan direct vanuit Azië naar het magazijn verscheept, waardoor er maar één keer invoerheffingen hoeven te worden betaald. Veel andere sectoren zitten met de handen in het haar: Schotse vissers kiezen vanwege de douaneperikelen steeds vaker voor thuisblijven of naar Denemarken varen – zo kan de vis nog vers op het bord van de Europese klant terechtkomen. Het vrachtverkeer tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk is met 38% gedaald. Vrachtwagenchauffeurs die wel het Kanaal oversteken, nemen in 50% van de gevallen geen vracht mee terug om douanevertraging te ontlopen. Dat maakt transport 50% duurder.

Andere problemen: Europese klanten van Britse webshops krijgen een aparte rekening voor de btw, Noord-Ierse supermarkten hebben met lege schappen omdat de bevoorrading vanuit het VK veel lastiger is geworden, de haven van Holyhead in Noord-Wales is stil omdat Stena Line nu om het VK heen van Dublin naar het Franse Cherbourg vaart en Britse varkensboeren zitten met een overschot van 100.000 dieren.

Grens wordt gemeden

Mkb-organisatie FSB krijgt veel vragen om hulp bij de administratieve en financiële gevolgen van de nieuwe douaneregels, de uitvoering van de nieuwe oorsprongsregels, de ontregelde aanlever- en bezorgketens en de sterk gestegen kosten van transport, douane-agenten en logistieke tussenpartijen. De export naar de EU is het grootste probleem, want de Britse douane controleert nog niet op de omgekeerde route. De FSB ziet dat veel bedrijven de grens nog altijd mijden. ‘Handelsvolumes zijn nog laag. Er zijn zoveel ondernemers die pas later dit jaar voor het eerst kennismaken met de nieuwe realiteit.’

Oorsprongsregels

Kleine ondernemers betalen voor een exportverklaring tot 50 pond. ‘Als je bedenkt dat ze vaak maar een enkel product naar de EU versturen, of hooguit een pallet, dan heb je het over significante bedragen.’ Ook de oorsprongsregels zitten ondernemers in de weg: een Brits bedrijf dat goederen uit Japan aan de man brengt in de EU, moet een forse extra heffing betalen.

Bron: FD

________________________________________________________________________________________________