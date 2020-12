Ondanks brexitdeal vrees voor grote vertragingen

De langverwachte brexitdeal is een feit. Ondanks het vrijhandelsakkoord verwacht branchevereniging voor de logistiek Evofenedex vanaf vrijdag grote vertragingen in het vrachtverkeer richting het Verenigd Koninkrijk. Reden: personeelstekorten bij de douane en onvoorbereide bedrijven.

Rotterdam zet zich alvast schrap: daar leeft de vrees bij haven, douane en bedrijven dat de eerste dagen van de brexit zorgen voor files van vrachtwagens en oponthoud in de haven en bij de veerbootterminals. Voor export naar en import uit het Verenigd Koninkrijk gelden met ingang van vrijdag douaneformaliteiten. Daar is de haven op voorbereid, maar de vraag is of dat ook voor bedrijven geldt. Dat kan zowel aan Britse als aan Nederlandse zijde tot grote vertragingen leiden. Zo moet het vrachtverkeer voor het oprijden van veerboten goederen op de juiste manier aangeven via het havencommunicatiesysteem Portbase. Gebeurt dat niet goed, dan komen er files.

Maanden schade

Nederland komt douanemedewerkers tekort om de administratie in orde maken voor goederen die de grens over mogen richting het Verenigd Koninkrijk. Evofenedex voorspelt maanden schade voor exporteurs omdat hun goederen onnodig lang in Nederland blijven. ‘Het is lastig in cijfers te duiden, maar het zal zeker tot problemen leiden’, zegt manager European Affairs Godfried Smit en douane-expert bij Evofenedex tegen BNR. ‘Douane en veterinaire diensten hebben ‘droog’ moeten oefenen en de overgang naar een echte situatie zal niet zonder slag of stoot gaan.’

94% exportvolume aangemeld

Nederlandse bedrijven zijn ondanks alle informatievoorziening nog niet voldoende voorbereid op de nieuwe douaneformaliteiten, is de vrees. Volgens het Rotterdamse havenbedrijf is 94% van het exportvolume naar het Verenigd Koninkrijk aangemeld. ‘Maar dat wil niet zeggen dat zij dit systeem ook goed kunnen gebruiken en de vereiste gegevens goed invullen. Dat is een onbekende factor’, aldus een woordvoerder tegen het FD. Wie de papieren niet op orde heeft, moet naar een van de speciaal aangewezen bufferparkeerplaatsen in het havengebied, waar plek is voor 700 vrachtwagens. Dagelijks telt de haven 2.500 vrachtwagens die de oversteek maken. Uit simulaties bleek dat er met maximaal 400 vrachtwagens iets mis kan zijn.

Met het oog op vertragingen hebben België, Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Frankrijk tijdelijk al de Europese rij- en rusttijden verruimd voor chauffeurs. De meeste landen verruimen de regels tot half of eind januari, laat ondernemersvereniging Evofenedex weten.

Voorwaarden voor vrijstelling

Bedrijven moeten wel wat doen om vrij te kunnen handelen met het VK, memoreert minister Blok (Buitenlandse Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer: ‘Om voor de tarieven en quotavrijstelling in aanmerking te komen zullen bedrijven moeten aantonen dat hun goederen aan de voorwaarden hiervoor voldoen. Gezien de korte aanlooptijd en de onbekendheid hiermee zullen er, indien het akkoord per 1 januari 2021 voorlopig toegepast wordt, bedrijven zijn die nog niet meteen aanspraak op het preferentiële tarief kunnen maken. Bedrijven zullen moeten bekijken welke van hun goederen aan de voorwaarden voldoen en vervolgens de administratieve handelingen moeten verrichten om aanspraak te maken op het preferentiële tarief.’

Oorsprongscertificaat

Bedrijven kunnen aanspraak maken op preferentiële tarieven van 0 procent voor goederen die aan de oorsprongsvoorwaarden van het brexitakkoord voldoen. ‘De oorsprongsregels in het akkoord zijn vastgelegd op basis van bilaterale cumulatie. Dit betekent dat input vanuit zowel de EU als het VK mag worden meegeteld om de benodigde drempels voor het tarief- en quotavrije markttoegang te behalen’, licht Evofenedex toe.

Lees de toelichting op het brexitakkoord van Fenedex

Voor het nultarief heeft een bedrijf een oorsprongscertificaat nodig. Dat wordt afgegeven als goederen voldoen aan productspecifieke eisen die in de bijlage van het akkoord zijn opgenomen. Om dat te kunnen aantonen is in veel gevallen een leveranciersverklaring nodig van de leverancier van de grondstoffen. De gebruikelijke eisen voor oorsprongsverkrijging zijn van toepassing: de zogeheten tariefpostverspringing op 2-, 4- of 6-cijferniveau, waarde- en gewichtseisen. In veel gevallen mag een beperkte hoeveelheid goederen van buiten het VK of de EU worden gebruikt zonder dat dit invloed heeft op de preferentiële oorsprong. Soms zijn er extra eisen voor het verkrijgen van een verklaring van preferentiële oorsprong. ‘Het is dus van groot belang dat bedrijven zich goed verdiepen in de specifieke regels die gelden bij uitvoer naar het VK of invoer in de EU’, aldus Evofenedex.

Ook gevolgen voor handel met andere landen

Bovendien moeten bedrijven erop letten dat voor landen waarmee de EU een handelsakkoord heeft, onderdelen uit het VK vanaf 1 januari 2021 niet meer meetellen bij de bepaling van de preferentiële oorsprong. ‘Gebruik van een preferentiële regeling waarbij Britse producten of onderdelen zijn meegeteld voor het bereiken van de EU-oorsprong kan in beginsel het doen van een onjuiste aangifte opleveren bij de handelsakkoorden die de Europese Unie met andere derde landen heeft afgesloten.’

Lees hier de toelichting van PwC op het gevolgen van het brexitakkoord