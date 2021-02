NBA reageert op notitie rechtmatigheidsverantwoording decentrale overheden

De sectorcommissie decentrale overheden (SDO) van de NBA heeft gereageerd op de consultatie van de notitie Rechtmatigheidsverantwoording die is gericht op de rol en verantwoordelijkheid van het college en de raad van decentrale overheden.

Die is opgesteld door de commissie Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en gaat de Kadernota rechtmatigheid vervangen, die met name was gericht op de accountantscontrole.

Met ingang van dit jaar gaan colleges en algemeen besturen van decentrale overheden – en niet de accountant – via de jaarrekening verantwoording afleggen over rechtmatigheid. De commissie BBV heeft daarover een notitie geconsulteerd. ‘Wij stellen deze vernieuwing, het ter consultatie neerleggen van een notitie door de commissie BBV, op prijs en dit juichen wij ook toe voor de toekomst’ aldus de NBA. ‘Wij zijn van mening dat met de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording de verantwoordelijkheid van de colleges voor het rechtmatig tot stand komen van de baten, lasten en balansmutaties, zoals die ook worden verantwoord in de jaarrekening, explicieter en beter tot zijn recht komt. Wij verwachten dat de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording leidt tot een impuls voor de verbetering van de kwaliteit van de beheersing van de rechtmatigheid bij decentrale overheden.’

Twee punten van verduidelijking

De NBA wil wel dat de notitie wordt verduidelijkt op twee punten: de rol en verantwoordelijkheid van het college en de vorm van de verantwoording. ‘Wij merken op dat in de notitie dient te worden verduidelijkt dat het college verantwoordelijk is

voor de verantwoording over alle negen criteria van rechtmatigheid en dat doet via de jaarrekening als geheel. Dat maakt ook duidelijk dat het oordeel van de accountant gaat over het getrouw verantwoorden over alle negen criteria.’ De NBA wil onder meer dat de teksten over de controle door de accountant uit de notitie verdwijnen. ‘Dat is het werkgebied van de NBA. De verwijzing naar de accountant in de notitie kan naar ons idee beperkt blijven tot de vermelding dat de accountant een getrouwheidsoordeel geeft over de jaarrekening als geheel; dus over balans, overzicht van baten en lasten, toelichtingen daarop inclusief de toelichting over rechtmatigheid.’

Gelijkenis met controleverklaring

Met betrekking tot de vorm merkt de NBA op dat het model rechtmatigheidsverantwoording veel gelijkenis vertoont met een controleverklaring. ‘Wij adviseren om de verantwoording vorm te geven als een (aanvullende) toelichting op de andere elementen van de jaarrekening waarin het feitelijk voldoen aan de criteria van rechtmatigheid wordt verantwoord.’ De beroepsorganisatie stelt ook voor om de verantwoordelijkheid van het college over rechtmatigheid de vorm te geven van een verplichte toelichting in de jaarrekening die de feitelijke situatie over het rechtmatig handelen door het college weergeeft. ‘In het kader van een transparante verslaggeving adviseren wij de commissie BBV dringend om in het format van de toelichting over rechtmatigheid standaard het cumulatieve bedrag van de onrechtmatigheden op te nemen.’

Onduidelijkheid

Verder pleit de NBA voor het opnemen van overgangsbepalingen en het verduidelijken van de rol van de raad. Ook heeft de NBA moeite met de introductie van het begrip ‘onduidelijkheden’. ‘Dat bestaat niet in het kader van de verantwoordelijkheden van het college voor het opmaken van de jaarrekening die de grootte en samenstelling van zowel de activa en passiva per 31 december 20xx als de baten en lasten over 20xx getrouw dient weer te geven in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Wij stellen voor het begrip ‘onduidelijkheden’ niet in te voeren als nieuw begrip omdat hierin een risico schuilt dat hetgeen niet duidelijk is of niet is uitgezocht als onduidelijkheid kan worden verantwoord. Wij zijn van mening dat in lijn met de handelswijze bij het opstellen van de balans en het overzicht van baten en lasten ‘onduidelijkheden’ altijd kunnen worden uitgezocht totdat er wel volledig of meer duidelijkheid is over de situatie en op basis van welke kwalitatieve overwegingen het college tot een door haar gekozen interpretatie is gekomen, al dan niet ondersteund door een opinie van een specialist (advocaat, jurist, etc.).’

