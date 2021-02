Opnieuw mondkapjesfraudeurs voor rechter

Het OM heeft vrijdag celstraffen geëist tegen twee oplichters die worden verdacht van witwassen en fraude met mondkapjes. Al twee keer eerder verschenen coronafraudeurs voor de rechter.

‘De coronacrisis was nog maar net begonnen en misbruik van deze omstandigheden was al bijna weer normaal te noemen. Dit is niet de eerste aangebrachte coronafraude en het zal ook zeker niet de laatste zijn’, gaf de officier van justitie aan. Het OM verwijt een hoofdverdachte van 46 jaar witwassen van bijna een half miljoen euro. De zaak van de andere hoofdverdachte, een 38-jarige man, wordt op een later moment behandeld. Een medeverdachte 49-jarige man werd door het OM aangewezen als katvanger.

Verschillende criminele organisaties

De op Covid-misstanden gerichte werkgroep van de FIOD kreeg eind april vorig jaar een melding van de FIU, waarbij een ongebruikelijke transactie werd gemeld en oplichting met de toen zeer schaarse mondkapjes. ‘Er lijken verschillende criminele organisaties te opereren waarbij misbruik wordt gemaakt van deze schaarste.’ De hoofdverdachte zou de geldstromen hebben gecoördineerd en de rekeningen van de katvangers in de gaten hebben gehouden. ‘De organisatie achter de fraude heeft door middel van valse websites mondkapjes verkocht zonder te leveren.’

Katvanger moest pinnen en afdragen

Binnen anderhalve maand werden op een aantal rekeningen grote bedragen gestort uit het buitenland. In alle gevallen zijn er aanwijzingen dat er sprake is van betalingen voor beschermende middelen. De hoofdverdachte zou dicht bij de organisatoren staan: ‘Niet valt uit te sluiten dat hij echter zelf ook een initiërende rol heeft gehad.’ De man coördineerde de ontvangsten en de pinopnames en had volgens het OM een belangrijke rol in het geheel. Het vermoeden is dat hij veel meer geld overhield aan de fraude dan de katvangers. Bij de verdachte gaat het om € 421.000 aan witgewassen geld. De medeverdachte ontving de bedragen, moest ze pinnen en grotendeels weer direct afgeven. Hoewel hij er niet veel wijzer van lijkt geworden, vindt de officier van justitie het kwalijk: ‘Mensen zoals u maken deze soort van fraudes mogelijk en voor wat, een paar honderd euro?’

De hoofdverdachte heeft nog niet gesproken over de zaak; tegen hem is een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van twee jaar met aftrek van voorarrest geëist; de katvanger draait als het aan het OM ligt 180 dagen de cel in, waarvan een gedeelte voorwaardelijk, en krijgt een taakstraf van 180 uur. De rechtbank doet op 19 februari uitspraak.