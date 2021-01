FIOD deed 400 onderzoeken naar coronafraude

Ondanks de vertragende effecten van de coronacrisis heeft de FIOD vorig jaar ruim 900 onderzoeken afgerond. Daarvan hadden er 400 te maken met coronagerelateerde fraude.

De FIOD heeft het jaarbericht gepubliceerd. Daarin geeft de opsporingsdienst aan dat de coronapandemie de uitvoering van strafrechtelijke onderzoeken vertraagde. ‘Enkele maanden lang konden activiteiten zoals observaties, doorzoekingen en het verhoren van verdachten of getuigen enkel aangepast plaatsvinden. Daarnaast hebben de rechtbanken als gevolg van corona enkele maanden de deuren gesloten, waardoor minder zittingscapaciteit beschikbaar was.’

Fraude met mondkapjes en medicijnen

De crisis leverde ook nieuwe onderzoeken op, naar onder meer oplichting met beschermingsmiddelen zoals mondkapjes, handel in vervalste gezondheidsverklaringen en misbruik van steunmaatregelen. Zo werden twee mannen tot een jarenlange celstraf veroordeeld wegens oplichting bij de verkoop van 11 miljoen mondkapjes. Ook is onderzoek gedaan naar gehackte Nederlandse websites waarop illegale coronamedicijnen werden aangeboden.

Samenwerking

Coronafraude blijft ook dit jaar op het vizier van de FIOD. Daarnaast staat de multidisciplinaire aanpak hoog op de agenda. ‘Bij veel van onze onderzoeken springt de samenwerking eruit. Zeker in grote onderzoeken naar (facilitators van) fiscale of financieel-economische fraude, witwassen en corruptie wordt met meerdere partijen samengewerkt, nationaal én internationaal.’ Zo werden vorig jaar 319 onderzoeken gestart op verzoek van het buitenland.

De samenwerking wordt ondersteund door de uitbreiding van het aantal combiteams, waarin medewerkers vanuit diverse opsporingsdiensten en andere overheidsorganisaties samenwerken. Vorig jaar is het Multidisciplinaire Interventie Team (MIT) opgezet voor de aanpak van ondermijning, waar de FIOD en Belastingdienst deel van uitmaken.

J5

In internationaal verband neemt Nederland deel aan de internationale samenwerking Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5) met opsporingsdiensten uit Australië, Canada, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. In dat kader vond een jaar terug de eerste internationale actiedag in J5-verband plaats, gericht op een internationale financiële instelling die wordt verdacht van het faciliteren van klanten over de hele wereld met belastingontduiking en witwassen. ‘De verwachting is dat deze operatie in alle landen tot verder strafrechtelijk en bestuurlijk optreden leidt.’

Samenwerking NBA

De FIOD gaat verder inzetten op de samenwerking met private partijen, waaronder ook de NBA. ‘Bij de witwasbestrijding blijft het nationaal plan van aanpak witwassen leidend. De samenwerking in FEC-verband met de banken is daarbij van groot belang. Ook op andere fraudethema’s zoals corruptie wordt de samenwerking verder versterkt met publieke en private organisatie, onder meer met de beroepsvereniging van accountants.