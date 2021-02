Forensische accountants onderzoeken Haagse banenflop

Den Haag laat een grondig en onafhankelijk onderzoek doen naar de teloorgang van de peperdure Energie Academie. Het stadsbestuur wil onder meer weten of er wellicht fraude is gepleegd bij het banenproject dat honderden jongeren in Den Haag aan werk moest helpen, maar failliet lijkt te gaan.



Geld verbranden

De Energie Academie jaagde er in anderhalf jaar tijd 1,3 miljoen euro doorheen, maar kwam niet of nauwelijks toe aan haar taak: kansarme, Haagse jongeren en werklozen via praktijkgericht leren aan een baan helpen in de bouw- of energiesector. Wel kregen medewerkers van de academie te veel betaald en huurde de stichting een joekel van een pand voor 215.000 euro per jaar en voor de duur van tien jaar, terwijl er maar voor twee jaar subsidie was.

244 vragen

De verantwoordelijk wethouder Bert van Alphen kreeg 224 raadsvragen over de heikele kwestie maar kan op veel vragen geen antwoord geven. Dit komt mede omdat de onderliggende financiële administratie van de stichting niet op orde blijkt, waardoor inzicht in bestedingen ontbreekt. Ook zijn verschillende contracten niet ondertekend of bestaan ze in meerdere versies. Vanwege de administratieve janboel bij de Energie Academie kan de wethouder zelfs het exacte aantal leerlingen bij de praktijkopleidingen niet meer achterhalen.

Extern onderzoek

De chaos is zo groot dat het stadsbestuur nu kiest voor een extern onderzoek met inzet van forensische accountants. Van Alphen wil met name weten of de subsidiebedragen van ongeveer 1,3 miljoen euro wel volgens de regels zijn besteed.We willen weten of er zaken zijn gebeurd die het daglicht niet kunnen verdragen. De Haagse politiek praatte deze week opnieuw over het echec van het banenvehikel. Overigens is de 1,3 miljoen euro aan subsidie niet eens al het geld dat de Energie Academie in Den Haag heeft uitgegeven. De Stichting had uiteindelijk ook een tekort van 500.000 euro. Bijna dertig schuldeisers claimen nog geld van de stichting. Voor het stadsbestuur was de min van een half miljoen een van de redenen om niet aan een doorstart mee te werken. Ook zou het grote banenproject bij voortbestaan per maand nog tienduizenden euro’s tekort komen.