Spanning stijgt bij Vitesse: onderzoek forensische accountant afgerond

Het forensische onderzoeks- en accountantskantoor Integis heeft het langdurige onderzoek naar Coley Parry en de Common Group afgerond, de beoogde eigenaar van voetbalclub Vitesse. Dat meldt regionaal dagblad de Gelderlander. Het rapport, dat momenteel nog in conceptvorm is, zal doorslaggevend zijn voor de uiteindelijke beslissing van de KNVB met betrekking tot de Amerikaanse overname van de Arnhemse club.

Coley Parry heeft al vijftien maanden lang plannen om Vitesse over te nemen van de Russische eigenaren, die gedurende twaalf jaar de scepter hebben gezwaaid in Arnhem. Het proces is echter verre van eenvoudig vanwege het gecompliceerde verleden van de Russen in de Gelderse hoofdstad, met in het bijzonder de betrokkenheid van de oligarch Roman Abramovitsj, en de actuele sancties als gevolg van de oorlog in Oekraïne.

Onderzoek Integis

Het onderzoek, uitgevoerd door Integis uit Velsen, heeft betrekking op verschillende aspecten, waaronder de geloofwaardigheid en kredietwaardigheid van Coley Parry en de Common Group. Er heerst onzekerheid en vrees rondom het ‘Amerikaanse onderzoek’ van Integis, met name over de betrouwbaarheid van Parry. Een extra complicatie betreft de bedrijfsvoering van Parry in de Verenigde Staten, waar zijn hoofdvestiging in Delaware gevestigd is, bekend om zijn gunstige belastingklimaat. Het ontbreken van openbaar beschikbare jaarrekeningen in die staat roept vragen op over de financiële transparantie van Parry’s ondernemingen.

Russische eigenaren

Naast de perikelen rondom Parry loert er nog een ander gevaar voor Vitesse. Integis heeft het onderzoek naar de Russische eigenaren nog niet afgerond, wat mogelijk tot verdere complicaties in het overnameproces kan leiden. Huisbankier ING oefent druk uit op de voetbalclub en dreigt de rekening op te zeggen als er op 1 april nog steeds banden zijn met de Russen. BDO heeft om die reden de jaarrekening van Vitesse niet ondertekend, waardoor de continuïteit van de club in gevaar komt.

Vitesse, onderworpen aan geheimhouding door Integis, kan nog reageren op het conceptrapport voordat het naar de licentiecommissie van de KNVB gaat. De club hoopt dat alle onderzoeken deze maand worden afgerond en aan de KNVB worden overhandigd, in afwachting van een definitieve beslissing over het overnameproces vanuit Zeist.