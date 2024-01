Personalia | Peter Schimmel benoemd tot partner bij BDO

Peter Schimmel is benoemd tot partner bij BDO. Hij gaat bij BDO Forensics & Technology met Dirk de Hen en Dick Van Onzenoort de forensische dienstverlening verder uitbouwen.

Schimmel maakte het nieuws zelf bekend via LinkedIn: ’63 jaar en dan gevraagd worden als partner bij BDO: ik had het niet kunnen bedenken. We gaan met passie het verschil maken op het hoogste niveau van de forensic audit & technology-markt, brutaal, betrokken, betrouwbaar en beschikbaar.’ Daarbij worden nieuwe collega’s gezocht: ‘Binnen enkele jaren moet ik worden opgevolgd. Kansen genoeg voor forensics met talent, ambitie en lef, ervaren en minder ervaren.’

Voorheen Grant Thornton en zelfstandig

Forensisch accountant Schimmel was onder meer tussen 2010 en 2020 partner bij Grant Thornton. Hij werd onder meer ingeschakeld bij zalen als de bouwfraude en de faillissementen van KPNQwest en The Entertainment Group. De afgelopen jaren was hij zelfstandig actief en in die hoedanigheid kreeg hij te maken met een tuchtklacht van de wegens het manipuleren van cijfers ontslagen Accon avm-topman Guus Delger. Die klacht is vorig jaar ongegrond verklaard.