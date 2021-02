PERSONALIA | Agnes Koops in RvT van Groninger Museum

Agnes Koops, topvrouw van PwC Nederland, is een van de vier nieuwe leden in de Raad van Toezicht van het Groninger Museum. Zij neemt de portefeuille Financiën over.

De Groningse boerendochter Koops deed de heao in Groningen en ontmoette in een discotheek de personeelsman van PwC. Hij interesseerde haar voor accountancy. Via een master accountancy (Universiteit van Amsterdam) kwam ze 28 jaar geleden bij PwC. Sinds 1 juli 2018 is ze lid van de Raad van Bestuur van het kantoor en leidt ze de accountancypraktijk. De benoeming in de raad van toezicht van het Groninger Museum is in die zin opvallend dat Koops niet grossiert in nevenfuncties. Haar LinkedIn-profiel vermeldt alleen het lidmaatschap van de Rotary Groningen. Tot augustus 2016 was zij voorzitter van het RonaldmcDonald Huis Groningen.

Het Groninger Museum is volgens Wikipedia een van de topattracties van de provincie met een bezoekersaantal van circa 200.000 bezoekers per jaar. Vanaf augustus 2012 is Andreas Blühm directeur. Koops laat in een reactie weten: ‘Het Groninger Museum is ‘extrovert, eigenzinnig en veelkleurig’, gericht op verbinding en het verwonderen van haar publiek. Een fantastische missie. En een waar ik graag, vanuit mijn achtergrond en ervaring, gepaste zakelijkheid aan toe wil voegen.’ Op LinkedIn voegt ze daaraan toe: ‘Als geboren en getogen Groningse vind ik het een eer een bijdrage te mogen leveren aan een van de icons van het noorden: het Groninger Museum!’