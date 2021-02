Minister: risico op mislopen zorgbonus afwentelen op werknemer geen goed werkgeverschap

Er blijken werkgevers te zijn die werknemers verplichten een contract te ondertekenen waarin staat dat ze hun zorgbonus moeten terugbetalen als de werkgever niet aan de subsidievoorwaarden blijkt te voldoen. Wat minister Van Ark van Medische Zorg betreft getuigt dat niet van goed werkgeverschap, antwoord ze op Kamervragen.

Van Ark schrijft bekend te zijn met de signalen. ‘Het getuigt wat mij betreft niet van goed werkgeverschap en het is ook niet de bedoeling dat het risico van het niet voldoen aan de subsidievoorwaarden en –verplichtingen wordt afgewenteld op de zorgprofessional. De zorgaanbieder draagt de verantwoordelijkheid voor het aanvragen van de subsidie voor de zorgbonus. Daarbij past niet dat zorgmedewerkers een formulier dienen te ondertekenen waarin zij toezeggen de zorgbonus terug te betalen wanneer blijkt dat de zorgaanbieder geen recht had op de ontvangen subsidie. Dit is niet in lijn met het doel en de voorwaarden van de Subsidieregeling.

Ik heb naar aanleiding van deze berichten reeds richting werkgevers aangegeven wat de bedoeling is en hen verzocht in lijn met het doel, de voorwaarden en de verplichtingen van de Subsidieregeling te handelen. Zorgprofessionals die worden gevraagd een dergelijke verklaring te ondertekenen, raad ik aan hiervan melding te maken bij een daartoe geschikt orgaan bij de werkgever, zoals de ondernemingsraad. De ondernemingsraad heeft de mogelijkheden om de onwenselijkheid van deze werkwijze bij de zorgaanbieder te adresseren.’

Antwoord op vragen van het lid Hijink over het tekenen van een contract om de zorgbonus terug te moeten betalen als deze niet wordt uitgekeerd