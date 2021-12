‘Veel misbruik gemaakt van zorgbonus’

Er is vorig jaar op veel verschillende manieren misbruik gemaakt van de zorgbonus. Dat meldt RTL Nieuws op basis van eigen onderzoek naar jaarverslagen van zorgbedrijven.

Zorgmedewerkers konden in 2020 een zorgbonus van €1000 krijgen als steuntje in de rug. De regeling was bedoeld voor mensen die een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd en niet meer dan twee keer modaal verdienen. Zowel verpleegkundigen en verzorgenden als ondersteunend personeel (zoals bijvoorbeeld schoonmakers) kwamen voor de bonus in aanmerking.

Jaarverslagen onderzocht

RTL Nieuws bekeek de jaarverslagen van ongeveer 300 van de 8000 bedrijven die zorgbonussen ontvingen en meldt op basis daarvan dat de zorgbonus lang niet altijd goed terecht is gekomen. ‘Zo hielden malafide zorgdirecteuren het geld op zak en werden werknemerslijsten gemanipuleerd om meer bonus op te kunnen strijken.’

In het onderzoek zijn de ontvangen bonussen vergeleken met het aantal medewerkers dat in de jaarverantwoording staat. Daaruit bleek dat tientallen bedrijven voor meer personeel bonussen hebben aangevraagd dan het aantal medewerkers dat bekend was bij het ministerie. RTL Nieuws stuitte naar eigen zeggen behalve op aantoonbare fraude ook op tientallen dubieuze zaken.