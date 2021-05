Datum verantwoording zorgbonus aangepast

Ontving je in 2020 € 125.000 of meer subsidie voor het uitkeren van bonussen aan zorgmedewerkers? En heb je deze bonussen volledig in 2020 uitgekeerd? De uiterste verantwoordingsdatum voor deze subsidie is in overleg met de NBA verzet naar 3 juni 2022. De eerdere datum van 3 juni 2021 komt hiermee te vervallen. Dat meldt de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen van het ministerie van VWS.

Deze nieuwe datum gold al als uiterste verantwoordingsdatum voor de subsidies vanaf € 125.000, die je geheel of gedeeltelijk in 2021 uitkeerde. De datum 3 juni 2022 geldt nu dus voor alle subsidies van € 125.000 of meer.

Waarom verschuift deze datum?

Het ministerie van VWS zoekt bij het opstellen van het protocol graag naar een balans tussen een beperkte administratieve druk voor zorgaanbieders en voldoende informatie voor een rechtmatigheidsoordeel. Een protocol dat hieraan voldoet is nog niet afgerond. Hierdoor kon je dit protocol niet betrekken bij de totstandkoming van de jaarrekening 2020.

Samenwerking met de NBA

De beslissing om de datum aan te passen is genomen in overleg met de NBA, meldt de dienst. Momenteel wordt het protocol verder uitgewerkt. Zodra dit klaar is ontvang je hierover meer informatie.