Rapport naar ‘verziekte’ cultuur steunt oud-accountant Veuger niet

Oud-CFO Pieter Veuger wilde een nieuw onderzoek naar de cultuur in de directie van de Volksbank. De rechter wees zijn eisen af. Het rapport dat er nu ligt, concludeert dat er binnen de directie van De Volksbank geen sprake was van structurele intimidatie en pestgedrag.

Opgestapt na 6 maanden

In 2019 en 2020 stelde De Volksbank enkele nieuwe directieleden aan, onder wie oud-PwC partner Pieter Veuger, die begin 2020 officieel in dienst trad. Na een half jaar stapte hij echter alweer op. ‘Er hebben kennelijk misverstanden kunnen ontstaan over de precieze invulling van de rollen die zij werden geacht te vervullen en de taakafbakening die zij hadden’, aldus de onderzoekers. ‘Daarbij werd soms onvoldoende gezocht naar draagvlak voor ideeën, hetgeen tot verstoorde verhoudingen heeft geleid.

Heldere conclusies

Onderzoekers Paul Nobelen en Gerrard Boot spraken van september tot en met december met 34 personen, onder wie commissarissen, directieleden en oud-directieleden van De Volksbank en vertegenwoordigers van NLFI, het agentschap dat aandelen van genationaliseerde financiële instellingen voor de Staat beheert. President-commissaris Jan van Rutte spreekt van een rapport met ’heldere conclusies’. ‘Dit bevestigt dat de dynamiek in de directie van De Volksbank en de interactie tussen de raad van commissarissen en directie tussen januari en augustus 2020 niet optimaal was. Dat had wel gemoeten.’ Van Rutte stelt dat er al maatregelen zijn genomen voor een ’goede en positieve dynamiek’, waardoor herhaling moet worden voorkomen.

Wel incidenteel pestgedrag

‘Hoewel pesten en intimideren op de werkvloer en in de directiekamer geen dagelijkse gang van zaken is bij De Volksbank, constateren de onderzoekers wel dit ’incidenteel’ gebeurt. ‘Als ook dat dat voor sommigen tot een onveilige werksituatie heeft geleid’, zo schrijven zij in hun eindrapport. Vorige week probeerde Veuger de publicatie van het eindrapport via een kortgeding te voorkomen. Hij had beslag laten leggen op de documenten, omdat de onderzoekers volgens hem ’aan de leiband’ van zijn voormalige werkgever zouden lopen en onvoldoende wederhoor plegen. De Rechtbank Midden-Nederland veegde de bezwaren echter van tafel, omdat Veuger geen bewijs voor zijn beweringen had gepresenteerd. De voorzieningenrechter concludeerde daarentegen dat de onderzoekers ’logisch en zorgvuldig’ te werk waren gegaan.

Stevig rapport

De directie en de Raad van Commissarissen van de Volksbank vinden het een stevig rapport. De verkeerde dynamiek lag aan een scala van factoren. De RvC concludeert dat de maatregelen die de RvC, samen met de directie, in de tweede helft 2020 al heeft ingezet, goed passen bij de bevindingen van de onderzoekers. Dit betreft onder meer het wijzigen van de samenstelling van de directie en stroomlijning van de topstructuur van de bank. De stroomlijning van de topstructuur is er op geënt een heldere taakverdeling te hebben en duidelijke rapportagelijnen die fricties in de onderlinge samenwerking voorkomen. Daarnaast wordt de samenwerking, binnen de directie en tussen de directie en de Raad van Commissarissen periodiek geëvalueerd en zal de suggestie van de onderzoekers om het zogenaamde “on boarding”-proces zorgvuldiger en langduriger te laten verlopen worden overgenomen.

Vertrouwen

CEO Martijn Gribnau: ‘Het is goed dat het onderzoek is afgerond en de bank de blik op de toekomst kan richten. De bevindingen zijn een aansporing om als team collegiaal en professioneel samen te werken. De Volksbank is en blijft een solide bank met een sterke maatschappelijke missie. Ik ben daar trots op en vastbesloten om me daar samen met het directieteam en alle medewerkers vol voor in te zetten.’ De directie en de Raad van Commissarissen van de Volksbank vertrouwen erop dat de maatregelen een herhaling van de gebeurtenissen zullen voorkomen. De Volksbank publiceert op haar website de door de onderzoekers Boot en Nobelen opgestelde samenvatting van het onderzoeksrapport. De Volksbank doet geen aanvullende mededelingen.

Loon niet doorbetalen

De ex-bestuurder probeerde woensdag zijn ontslag aan te vechten bij de rechter, maar de rechtbank in Utrecht heeft vrijwel al zijn vorderingen afgewezen. Veuger voerde aan dat hij ziek was toen het besluit over zijn ontslag genomen werd, en dat hij er daarom niet zomaar uitgezet kon worden. Maar de rechter ging niet mee in dat betoog, onder meer omdat Veuger zich pas ziek had gemeld nadat hij van de raad van commissarissen had gehoord dat hij waarschijnlijk moest vertrekken. Het betekent dat de Volksbank het loon van Veuger niet hoeft door te betalen.