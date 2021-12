Belastingontduiking niet aangetoond, Volksbank mag rekeningen ‘onbedoelde Amerikaan’ niet sluiten

De Volksbank mag de bankrekeningen van een zogenoemde ‘onbedoelde Amerikaan’ toch niet sluiten. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland geoordeeld in een bodemprocedure.

De Volksbank – het moederbedrijf van onder meer SNS, ASN Bank en RegioBank – beëindigde de rekeningen omdat de man bepaalde informatie niet wilde verstrekken en in de Verenigde Staten belasting zou ontduiken. In een kort geding kreeg de bank een jaar geleden gelijk. De rechtbank oordeelt nu anders omdat op zitting bleek dat de Volksbank de betreffende informatie helemaal niet op hoefde te vragen. Ook is niet gebleken dat de man belasting ontduikt.

Onbedoelde Amerikaan

Een onbedoelde Amerikaan is iemand die zowel de Nederlandse als de Amerikaanse nationaliteit heeft, zonder een verdere band te hebben met de VS. In deze zaak komt dat doordat de man in de VS is geboren, maar daar alleen in zijn eerste levensjaar heeft gewoond. Onbedoelde Amerikanen zijn verplicht om ook in de VS belastingaangifte te doen en hebben daarvoor een Amerikaans identificatienummer nodig. Financiële instellingen in Nederland moeten dat nummer samen met de andere gegevens doorgeven aan de VS via de Nederlandse Belastingdienst.

Weigering

De man in deze zaak weigerde een identificatienummer aan te vragen en aan de Volksbank te geven. Omdat hij helemaal geen band met de VS heeft, vindt hij het onrechtvaardig dat hij daar belastingaangifte moet doen. Bovendien zou hij er ook veel kosten voor moeten maken. Toen de Volksbank daarop zijn rekeningen beëindigde stapte hij naar de rechter. De voorzieningenrechter oordeelde vorig jaar in kort geding dat de Volksbank zijn rekeningen wél mocht sluiten.

Uitzondering

Nederlandse banken hoeven bankrekeningen van Amerikaanse staatsburgers (waaronder die van onbedoelde Amerikanen) met een saldo tot 50.000 dollar niet door te geven. Tijdens de zitting van de bodemzaak bleek dat de rekeningen van de man onder die uitzondering vallen. De Volksbank had zijn identificatienummer daarom niet nodig om zelf aan de wet te voldoen, oordeelt de rechtbank. Hoewel de man wel in de VS zo’n identificatienummer aan moet vragen en daar belastingaangifte moet doen, hoeft hij dat nummer dus niet door te geven aan de Volksbank.

Belastingontduiking

De Volksbank beëindigde de rekening ook omdat de man (vermoedelijk) belasting ontduikt en zich daarmee ook schuldig maakt aan witwassen. De rechtbank ziet dat anders. Dat de man belastingaangifte in de VS moet doen betekent nog niet dat hij ook daadwerkelijk belasting verschuldigd is. Uit cijfers van de Amerikaanse autoriteiten blijkt dat maar een klein deel van de onbedoelde Amerikanen daar ook daadwerkelijk belasting moet betalen. Het is aan de Volksbank om aan te tonen dat deze man onder die kleine groep valt. Dat heeft de bank niet gedaan. De rechtbank verbiedt de Volksbank daarom de dienstverlening aan de man te beëindigen. Dit betekent dat de rekeningen open moeten blijven.