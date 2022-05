‘Afluisterteam’ FIOD moet van rechter snel weer aan de slag

Een arbeidsconflict bij de FIOD duurt nu veel te lang. Na acht maanden thuiszitten moet een specialistisch opsporingsteam zo snel mogelijk weer op een veilige wijze haar werkzaamheden kunnen hervatten. Dat stelt de rechtbank in Den Haag.

In oktober stuurde de FIOD zeven leden van het team specialistische operaties (TSO) naar huis, nadat er een verschil van mening was ontstaan over vergoedingen voor overwerken. Dat betekent dat er al bijna acht maanden geen heimelijke afluisteroperaties van verdachten van zware, veelal drugsgerelateerde, criminaliteit plaatsvinden door het TSO in woningen, voertuigen en kantoren.

Ruis op de lijn

Hoewel de rechter vindt dat het team zo snel mogelijk weer aan de slag moet, is ook duidelijk dat dit niet zonder meer kan. Daarvoor zijn de verhoudingen te veel verstoord. ‘Ruis op de lijn’ kan het bijzondere en risicovolle werk hinderen, en daarmee de veiligheid van de TSO-mensen in gevaar brengen. De raadsman van de zeven medewerkers is blij dat de rechter wel van mening is dat het arbeidsconflict veel te lang duurt. Hij noemde de op non-actiefstelling van het team in beginsel onaanvaardbaar en vindt dat de FIOD te weinig doortastendheid toont om de reeds geruime tijd bestaande impasse te doorbreken.

’Arbeidsrechtelijke aangelegenheid’

‘We gaan de uitspraak van de rechter goed bestuderen en bezien op welke wijze recht kan worden gedaan aan de overwegingen van de rechter’, reageert een woordvoerder van de FIOD in de Telegraaf. ‘Verder is het een arbeidsrechtelijke aangelegenheid, waarover we geen verdere mededelingen kunnen doen.’

Bron: De Telegraaf