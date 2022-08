Volksbank gaat kosten klantonderzoek doorberekenen aan zakelijke klant

De Volksbank-merken SNS, ASN Bank en RegioBank gaan vanaf 1 oktober een deel van de kosten voor Wwft-klantonderzoeken doorberekenen aan zakelijke klanten met een betaal- of spaarrekening. Eerder trokken ING en ABN Amro de zakelijke tarieven al op.

De kosten voor klantonderzoek komen bovenop de reguliere kosten die een klant al betaalt voor een zakelijke rekening. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van de rechtsvorm. ‘De bijdrage is gebaseerd op de ervaringen die onze merken hebben met klantonderzoek naar de verschillende rechtsvormen. Voor sommige rechtsvormen is gemiddeld meer tijd nodig dan voor andere.’

Fors gestegen kosten

Eenmanszaken, vof’s en maatschappen gaan maandelijks € 1,50 betalen, verenigingen en stichtingen betalen € 3. Voor BV’s, CV’s en coöperaties wordt € 5 in rekening gebracht en verenigingen van eigenaren en andere rechtsvormen kunnen een extra bijdrage van € 7,50 gaan afrekenen. Alle bedragen zijn exclusief btw. ‘De kosten van klantonderzoek zijn de afgelopen jaren fors gestegen. Dat komt mede doordat criminelen steeds geraffineerder te werk gaan en doordat banken zich aan strengere wet- en regelgeving moeten houden.’

ING weert tijdelijk verenigingen en stichtingen

Bij ING zijn de tarieven per 1 april al verhoogd in verband met de Wwft-controles. Nieuwe verenigingen en stichtingen kunnen tijdelijk zelfs helemaal geen bankrekening meer aanvragen. ‘In de praktijk blijkt dat zorgvuldig onderzoek naar verenigingen en stichtingen gemiddeld genomen extra inspanningen vraagt’, gaf de bank als verklaring.

ABN Amro

ABN Amro berekent sinds 1 juli kosten voor klantonderzoek door aan klanten met een zakelijke betaalrekening. Eenmanszaken, vof’s en maatschappen blijven voorlopig nog buiten schot, maar andere ondernemingsvormen betalen per maand een bijdrage. Vooral buitenlandse ondernemingen en NV’s tasten relatief diep in de buidel met een extra bedrag van € 20 per maand. Wie meer zakelijke rekeningen heeft, betaalt per onderneming het tarief. Met vier NV’s in de boeken is de rekening dus € 80.