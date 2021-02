Schoenendozen en papier zijn verboden bij 2.0 Accountants. En bij De Twentse Accountants en Adviseurs is de klant die op papier aanlevert een uitzondering. Waarom kozen zij hiervoor en hoe kregen ze dat voor elkaar? Twinfield sprak de twee accountantskantoren en vroeg ze naar hun werkwijze in het digitaal samenwerken met klanten.



Arnoud Boudrie en Daniël Van Broeck vertellen over de voordelen van automatisering, de toegenomen mogelijkheden en de manier waarop zij klanten in het proces meenemen – en welk rendement dit hun klanten kan opleveren. Samengevat hieronder de redenen voor zowel jou en je klant om te digitaliseren én de manier waarop je je klant overtuigd. Lees ook het volledige interview met Arnoud Boudrie en Daniël Van Broeck.

Redenen om te digitaliseren

Realtime inzicht

De ondernemer beschikt over actuele data en kan dus sturen op actuele financiële cijfers en sneller inspelen op kansen en bedreigingen. Ook jij kunt hem hier beter in adviseren.

Snel actuele cijfers paraat

Bij een digitale administratie is het aanleveren van actuele cijfers voor het maken van aanspraak op steunmaatregelen vanuit de overheid zoals de NOW-regeling een fluitje van een cent.

Bijzonderheden vallen eerder op

Door automatisering zit je als ondernemer, maar ook als accountant korter op de bal. Dit geeft tijdig inzichten in bijzondere afwijkingen, of mogelijkheden om bijvoorbeeld rendement te kunnen verhogen. Als een ondernemer maar één keer per kwartaal administratie aanlevert en bijwerkt, zijn ze vaak al te laat en lopen ze achter de feiten aan.

Afstand speelt geen rol

Afstand is niet meer belangrijk als je digitaal werkt. Als accountant kun je zo een breder werkgebied bedienen dan de regio. Bovendien ben je met automatisering minder afhankelijk van elkaar. Je hoeft de klant niet continue lastig te vallen voor het aanreiken van gegevens.

Hoe overtuig je je klant?

Ga in het eerste klantgesprek meteen in op digitalisering en vertel ze waar verbetering mogelijk is.

Nodig een klant uit voor een (online) demo en laat zien wat er technisch mogelijk is. Heel vaak kennen klanten de mogelijkheden niet.

Geef je klant inzicht in welke van zijn processen geautomatiseerd kan worden, en wat dit kan opleveren aan tijd en geld. Denk bijvoorbeeld aan het digitaliseren van een pakbon. Daarmee overtuig je de klant!

Wil een klant echt niet mee? Automatiseer dan aan de achterkant zoveel mogelijk. Laat dit wel in je tarief terugkomen.

Lees hier het volledige interview met 2.0 accountants en De Twentse Accountants en adviseurs

Ook digitaal samenwerken met je klant?

