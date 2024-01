Financiële afdeling krijgt hoogste prioriteit bij digitale transformatie

Nederlandse bedrijven staan positief tegenover de digitale transformatie en steken daar ook energie in. Daarbij gaat de aandacht vooral uit naar digitalisering bij de financiële afdelingen, concluderen fintech Pleo en onderzoeksbureau GWI.

GWI deed onderzoek in opdracht van Pleo onder 502 Nederlandse beslissers (management en hoger) werkzaam bij bedrijven tot duizend werknemers. 68 procent van hen staat positief tegenover digitale transformatie, maar een op de drie heeft wel moeite om de juiste partner te vinden. Bedrijven blijken zich het meest te richten op het digitaliseren van de financiële afdeling (48,6 procent). De top 3 ambities voor Nederlandse bedrijven in 2024 zijn omzetgroei (60,5 procent), efficiëntieverbetering (52,5 procent) en talentontwikkeling (42,8 procent).

Recessie werkt versnellend

Meer dan 30 procent geeft aan dat de economische recessie hun digitaliseringsproces heeft versneld. De belangrijkste redenen voor Nederlandse bedrijven om te digitaliseren zijn het verbeteren van de efficiëntie (62,7 procent) en het stimuleren van innovatie (39,7 procent) en duurzaamheid (33,5 procent). Bedrijven werd ook gevraagd hoeveel van het jaarlijkse budget ze schatten uit te geven aan digitalisering. Van alle bedrijven schat 43,7 procent dat ze 10 tot 19 procent besteden aan digitalisering.

Vorderingen vallen tegen

Overigens blijkt slechts 14,1 procent van de bedrijven al ver gevorderd te zijn in het digitale transformatieproces. Cloud computing wordt door alle bedrijven het vaakst genoemd als een technologie die ze al hebben of van plan zijn te gebruiken (55,7 procent), terwijl het inzetten van AI en Machine Learning het minst vaak werd genoemd (41,6 procent). Tot slot zet bijna de helft (49,8 procent) van de bedrijven in op gedigitaliseerde tools, bijvoorbeeld voor onkostenbeheer.

Daarnaast vindt 56,6 procent van de ondervraagde bedrijven aan dat zij Nederland beschouwen als een goed voorbeeld van een land waar digitalisering gemakkelijk beschikbaar is. Gevraagd naar de status van digitale transformatie in het algemeen, geeft meer dan een op de vijf besluitvormers (21,6 procent) aan dat die nog niet ver genoeg gevorderd is. Tegelijkertijd denkt 38 procent van de bedrijven dat digitale transformatie ‘overhyped’ is.