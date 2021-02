Van Oers is World-Class Workplace

Eind 2020 is Van Oers uitgeroepen tot World-Class Workplace (voorheen bekend als Beste werkgever) van Effectory. Helaas verhindert corona vooralsnog een uitgebreid feestje om het feit te vieren.

Luisteren

De afgelopen jaren maakte Van Oers extra werk van goed werkgeverschap. Zo werd de Van Oers University opgericht om medewerkers via interne en externe scholing te helpen bij hun ontwikkeling. Eind 2020 was Van Oers als het ware ‘klaar’ voor het onderzoek. Volgens HR-manager Mardi van Groesen wil het accountantskantoor er alles aan doen om te zorgen dat medewerkers zich happy voelen. ‘Dat begint volgens ons met naar mensen te luisteren. We zijn daar voortdurend mee bezig. Zo vullen medewerkers maandelijks anoniem een energiemeter in. Dat geeft een goed beeld per team of vestiging hoe men erin zit. Ook dit onderzoek van Effectory draagt daaraan bij. Daarom hebben we dit onderzoek, ondanks corona, doorgezet.’

Drie thema’s

Eind 2020 vulden 90% van de Van Oers-medewerkers (directie uitgezonderd) de online vragenlijst in. Het onderzoek meet drie thema’s: het werkgeverschap (de wijze waarop medewerkers de kans krijgen te presteren en trots te zijn op de organisatie), de bevlogenheid (de bezieling die medewerkers ervaren in hun werk en de energie die ze ervan krijgen) en de betrokkenheid (de mate waarin medewerkers zich verbonden voelen met de organisatie). Uit het onderzoek komt naar voren dat de Van Oerser plezier heeft in het werk en trots is, de kans krijgt om te presteren, vertrouwen heeft in de directie en een transparante cultuur ervaart, en de toekomst van Van Oers zonnig tegemoet ziet.

Betrokken

Mardi: ‘De betrokkenheid springt er voor mij echt uit. Het laat zien dat mensen niet alleen hun werk leuk vinden, maar het vooral leuk vinden om dit werk bij Van Oers te doen.’ Uiteraard is een goed werkgever zijn in coronatijden nog lastiger dan anders. Dit ervaart ook Van Oers. Het bedrijf probeert de eigen cultuur overeind te houden, onder meer met opstekertjes op het thuiswerkadres, vlogs vanuit de directie en online varianten van bijeenkomsten die normaal op kantoor gehouden worden. Mardi: ‘Juist het samen successen willen vieren, is typisch Van Oers. Dat missen we in deze tijd het meest.’ Het feest om de uitverkiezing tot beste werkgever te vieren stelt het kantoor noodgedwongen uit tot iedereen weer veilig naar kantoor kan komen.

World Class Workplace van Effectory moet niet verward worden met Great Place To Work. Een accountantskantoor dat in november 2020 die laatste certificering wist binnen te slepen is PKF Wallast.