Belastingdienst weer populairder als werkgever

Nadat de Belastingdienst vorig jaar flink kelderde in de ranking van favoriete werkgevers, veert de organisatie weer op in de ‘barometer’ van de Intelligence Group. Schandalen en ander negatief nieuws ten spijt blijft de fiscus een gewilde werkplek.

Voor het vijfde jaar op rij is de Rijksoverheid (het Rijk) de meest favoriete werkgever van Nederland, gevolgd door de Politie en de zeer sterke groeier Defensie die van plek 7 in 2022 naar plek 3 in 2023 is gegaan. Andere (sterke) stijgers in de top 10 van 2023 zijn ASML en het UWV. Opvallend is dat de Belastingdienst, die in 2022 kelderde van plek 4 naar plek 10 nu weer tot de stijgers behoort. De fiscus valt met plaats 6 net buiten de top 5.

Oudere werkzoekenden

De groep werkzoekenden die 30 jaar of jonger is, kiest eerder en meer voor Defensie, ING, Jumbo, Albert Heijn, bol., BAM, ABN AMRO, AMC, HEINEKEN en Unilever. Bedrijven als de Belastingdienst, Shell, en de GGZ doen het minder goed bij jongeren. Dit blijkt uit analyses van Intelligence Group dat al 22 jaar de voorkeur van Nederlandse werkgevers onderzoekt onder de Nederlandse beroepsbevolking. In totaal zijn 15.651 personen in 2023 ondervraagd en zijn 760 werkgevers meegenomen in het onderzoek.

Overheid meer favoriet dan ooit

De overheid geniet sterker dan ooit de voorkeur ten opzichte van profit werkgevers. Niet eerder in 22 jaar onderzoek bestaat de top-3 uit 3 overheidsbedrijven, waarvan twee geüniformeerd. Ook andere instellingen zoals de Belastingdienst, GGZ, UWV, en Rijkswaterstaat doen het goed. Dit gaat ten koste van bedrijven als Shell, KLM en NS die in 2023 plekken hebben verloren. Een bedrijf als ASML was 10 jaar geleden nog onbekend bij het grote publiek, maar staat nu sterk op plek 4 en beweegt richting de top-3.

Bron: allesoverhr.nl