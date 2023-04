Negatieve aandacht maakt werkgever populairder, maar fiscus minder in trek

Negatieve aandacht in de media kan ervoor zorgen dat sommige bedrijven en sectoren een populairdere werkplek worden, zo concludeert marktonderzoeker Intelligence Group. Schiphol en KLM profiteerden afgelopen jaar als werkgever van negatieve publiciteit, maar de Belastingdienst kon de toeslagenaffaire niet omzetten in meer belangstelling: die zakte op de lijst van populaire werkgevers.

De rijksoverheid is net als vorige jaren het meest in trek als werkgever, gevolgd door de politie. Shell bezet de derde plaats; het fossiele bedrijf is in trek bij mensen boven de 30 jaar, jongeren kiezen volgens de marktonderzoeker liever voor groene bedrijven. KLM maakt ondanks de berichten over chaos op Schiphol een opmars: van plaats 7 naar 4. Schiphol zelf steeg zelfs 36 plaatsen en staat op nummer 20. Vooral praktisch opgeleiden werken graag in de luchtvaart en ook de NS (op 8 nieuw in de top 10) is bij hen populair, ondanks een groot aantal uitvallende treinen.

Kwetsbare opstelling helpt

Geert-Jan Waasdorp van Intelligence Group noemt ‘slechte pr ook pr’. ‘Dat geldt zeker op de arbeidsmarkt, waarin werkgevers die niet per se positief in het nieuws komen, qua voorkeur niet worden afgestraft of zelfs winst behalen. Wat positief werkt, is dat je als werkgever ook daadwerkelijk laat zien aan de gang te gaan met de feedback uit de markt en je daarin kwetsbaar opstelt, zoals Schiphol.’ Chipmachinemaker ASML steeg van plaats 11 naar plaats 5, ING van plaats 13 naar 6.

Fiscus meer in trek bij vrouwen en praktisch opgeleiden

De Belastingdienst spint echter geen werkgeversgaren bij de toeslagenaffaire: die gaat van plek 4 naar plek 10. De fiscus is bij vrouwen populairder dan bij mannen: zij noemen de Belastingdienst als op vijf na favoriete werkgever. Verder gaan praktisch opgeleide mensen liever als belastingmedewerker aan de slag dan theoretisch geschoolde mensen.

Wie niets doet met negatieve publiciteit, zakt weg in de lijst van favoriete werkgevers, zegt Waasdorp. Dat geldt voor PostNL, Heineken en Ahold.