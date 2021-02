‘Uitstel betaling TVL-steun 2020 onacceptabel’

Ondernemersorganisatie MKB-Nederland noemt het onacceptabel als ondernemers nog 16 weken moeten wachten op coronasteun via de TVL die zij over het vierde kwartaal van 2020 tegoed hebben.

Ondernemers trokken eerder deze week aan de bel nadat zij een mail hadden gekregen van RVO. Daarin staat dat het herziene voorschot op de TVL en de voorraadvergoeding van eind vorig jaar niet nog deze maand wordt uitgekeerd, zoals eerder was toegezegd, maar veel later. “Dat kan niet. De ondernemers die het betreft hebben dat geld nú nodig”, zegt voorzitter Jacco Vonhof.

Toezegging?

Bij MKB-Nederland komen signalen binnen van ondernemers die de toezegging hadden dat dat geld voor 22 februari op de rekening zou staan. “Het gaat veelal om ondernemers met 100 procent omzetverlies, die nauwelijks nog een cent op de bank hebben. Ze hebben betalingsafspraken gemaakt met leveranciers die ze nu niet kunnen nakomen, kunnen misschien de boodschappen niet eens meer betalen. De onrust over dit uitstel is ontzettend groot”, aldus Vonhof.

Bericht RVO

Het is niet duidelijk hoeveel ondernemers het bericht van RVO deze week hebben gekregen, maar de voorzitter van MKB-Nederland schat dat het om vele duizenden gaat. Hij dringt er bij het ministerie van EZK op aan om alles in het werk te stellen om zo snel mogelijk te betalen.

Oorzaken uitstel

Het uitstel heeft te maken met de drukte bij RVO en de ingewikkeldheid van de regelingen. Begin december verhoogde het kabinet de tegemoetkoming vaste lasten (TVL) voor bedrijven met 100 procent omzetverlies van 50 tot 70 procent. Die extra 20 procent zouden bedrijven krijgen nadat toestemming was verkregen van de Europese Commissie. Die toestemming kwam op 9 februari, maar intussen had het kabinet op 21 januari de TVL nogmaals aangepast, wat ook extra werk betekent voor RVO. Nu krijgen ondernemers volgens de mail niet eerst een herzien voorschot over het vierde kwartaal van 2020, maar meteen het definitieve bedrag. Dat kan dus echter nog tenminste 16 weken duren, zo staat in de mail.

Bron: MKB-Nederland