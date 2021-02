‘Bedrijven in de knel doordat tijdige betaling TVL uitblijft’

Het lukt de overheid niet om deze maand geld over te maken naar ondernemers die nog TVL-steun van vorig jaar krijgen. Een aantal van die bedrijven komt daardoor in betalingsproblemen, zeggen ze tegen BNR. Er was beloofd om het geld eind februari te betalen, maar gisteren kregen ondernemers een mail waarin stond dat dat niet meer gehaald gaat worden doordat systemen niet op tijd aangepast kunnen worden.

Uitbreiding TVL

Op 9 december 2020 is door het kabinet een uitbreiding van de TVL aangekondigd, waarbij bedrijven met een omzetverlies van 100% voor het laatste kwartaal van 2020 een tegemoetkoming van 70% werd toegezegd. Die extra vergoeding bovenop de TVL-vergoeding van 50% die deze ondernemers al hadden ontvangen hebben ze nog niet gehad. Dat komt omdat Nederland daarvoor eerst toestemming moest krijgen uit Brussel vanwege Europese regels rondom staatssteun.

Systemen aanpassen lastig

Op 9 februari kreeg Nederland alsnog groen licht om de extra 20% uit te keren. Ondernemers werd eind februari het geld beloofd, maar dit gaat niet lukken, blijkt nu. Een woordvoerder van EZ zegt te hopen dat begin april, maar hopelijk eerder, uitgekeerd gaat worden. ‘Dit omdat de systemen aangepast moeten worden en dat blijkt moeilijker dan gedacht.’

Bron: BNR