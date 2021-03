Speciale commissie voor schrijnende gevallen TVL

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) heeft een commissie ingesteld die zich gaat buigen over ondernemers die onevenredig hard worden getroffen door strikte toepassing van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).

Staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken) meldt dat aan de Tweede Kamer. Voor de TVL voor het vierde kwartaal van 2020 zijn meer dan 90.000 aanvragen ingediend en voor de TVL voor het eerste kwartaal van 2021 staat de teller inmiddels op ruim 52.000 aanvragen. De uitvoering van de regeling is zo ingericht dat zo veel mogelijk ondernemers zo snel mogelijk een voorschot krijgen uitgekeerd. ‘Dit vereist een uitvoering die grotendeels geautomatiseerd is. Meer complexere aanvragen worden handmatig beoordeeld, binnen dezelfde kaders van de regeling’, schrijft Keijzer. ‘Voor een klein aantal ondernemers kan de toepassing van de regeling tot een schrijnende situatie leiden.’

Alleen zeer uitzonderlijke gevallen

De Kamer had gevraagd om een oplossing voor schrijnende gevallen via een aparte commissie. Die wordt opgetuigd via de mogelijkheid in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) om in bepaalde gevallen af te wijken van de regels als de nadelige gevolgen van een besluit onevenredig zouden zijn in verhouding tot het met het besluit te dienen doel. ‘RVO.nl zal van deze bevoegdheid gebruik gaan maken om individuele zaken opnieuw te beoordelen. De Awb biedt ruimte om in bijzondere gevallen een dergelijk afwijkend besluit te nemen. Deze wet biedt geen ruimte om dat alleen te doen omdat een besluit nadelig uitpakt voor een ondernemer. Het gaat om zeer uitzonderlijke gevallen waarin het besluit onevenredig nadelig zou uitpakken.’ Factoren die een rol kunnen spelen zijn of de beoordelings- en beslissingsruimte die de regeling het bestuur laat, of omstandigheden waarop de ondernemer zich beroept al dan niet in de regeling zijn verdisconteerd en de mate waarin de beslissing ingrijpt in het leven van de ondernemer en of daarbij fundamentele rechten aan orde zijn.

Niet afwijken in algemene zin

Omstandigheden die in aanmerking komen, zijn onder meer brand, ernstige ziekte of een overlijden in de directe omgeving. ‘De wet laat niet toe dat er in algemene zin van de voorwaarden in de TVL-regeling afgeweken kan worden, bijvoorbeeld omdat de referentiesystematiek voor bepaalde ondernemers ongunstig uitpakt. Mijn ministerie inventariseert op dit moment met branche-organisaties en de Vereniging Nederlandse Gemeenten hoeveel ondernemers problemen met de referentiesystematiek hebben en waar dat door komt.’ Daarover komt Keijzer eind maart met meer informatie.

Commissie biedt richtlijnen

Binnen RVO.nl wordt een commissie ingericht die als klankbordgroep gaat fungeren voor de afdelingen die aanvragen en bezwaarschriften behandelen. De commissie zal gaan adviseren over de richtlijnen waarmee bijzondere zaken beoordeeld gaan worden en zal tevens advies geven over de beoordeling van individuele zaken. ‘De commissie zal niet over alle individuele gevallen hoeven te adviseren op het moment dat er meerdere vergelijkbare zaken spelen. De commissie kan in dat geval een advies geven over de criteria waarlangs deze zaken kunnen worden beoordeeld. Deze beoordeling kan tijdens de aanvraagprocedure of tijdens een eventuele bezwaarprocedure plaatsvinden.’