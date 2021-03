Vertraging bij opening loketten TONK

Ondernemers in met name de grote steden moeten langer wachten op steun via de in december aangekondigde Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). De verwachting was dat de steun vanaf 1 maart bij gemeenten kon worden aangevraagd, maar dat blijkt nu in onder meer de vier grote steden nog niet mogelijk te zijn. Sommige kleinere gemeenten hebben die datum wel gehaald.

TONK

De regeling is bedoeld om een terugval in inkomsten als gevolg van de coronacrisis op te vangen en geldt voor mensen waarvoor andere regelingen, zoals de Tozo, onvoldoende uitkomst bieden. De ondersteuning via de TONK geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari en loopt door tot 30 juni 2021. Gemeenten voeren de regeling uit en kunnen zelf beleidsregels voor TONK opstellen op basis van de Participatiewet.

‘Beleidsvrijheid vertragend’

Die beleidsvrijheid blijkt nu een vertragende factor te zijn, laat een woordvoerder van de gemeente Utrecht aan de NOS weten. ‘We moeten heel veel keuzes maken. En dat moeten dezelfde mensen doen die nu ook al heel druk zijn met de Tozo-steun, bijzondere bijstand en bijstand.’ De wethouders van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht zijn deze week bij elkaar gekomen om de vertraging te bespreken. Alle vier de bestuurders zijn van plan om voor het einde van de maand de uitvoering wel op orde te hebben. ‘Begin volgende week maken we bekend wanneer de regeling precies opengaat en hoe deze er precies uit zal zien’, laat de Utrechtse woordvoerder weten.

Kleinere gemeenten

In sommige kleinere gemeenten kan al wel aanspraak worden gemaakt op de TONK. ‘De voorbereidingstijd was kort. Toch is het ons gelukt om de regeling in te voeren en te zorgen dat burgers aanvragen kunnen indienen’, zegt een woordvoerder van Orionis Walcheren, dat namens de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen de aanmeldingen afhandelt. ‘We hebben op dit moment veertien aanvragen ontvangen. We verwachten begin volgende week de eerste TONK-betalingen te kunnen doen.’

Bron: NOS