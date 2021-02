Loketten TONK gaan waarschijnlijk op 1 maart open

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is naar verwachting vanaf 1 maart aan te vragen bij gemeenten.De regeling is bedoeld om een terugval in inkomsten als gevolg van de coronacrisis op te vangen en geldt voor mensen waarvoor andere regelingen, zoals de Tozo, onvoldoende uitkomst bieden.

De ondersteuning via de TONK geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari en loopt door tot 30 juni 2021. Gemeenten voeren de regeling uit en kunnen zelf beleidsregels voor TONK opstellen op basis van de Participatiewet.

Doelgroep

De tegemoetkoming is bedoeld voor huishoudens:

die als gevolg van het coronavirus te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen,

die daardoor noodzakelijke kosten zoals woonlasten niet meer kunnen betalen,

waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende uitkomst bieden.

TONK

De TONK is een vergoeding voor noodzakelijke kosten zoals woonlasten en hoeft niet terugbetaald te worden. Als woonlasten gelden huur, aflossing hypotheek, hypotheekrente en kosten voor nutsvoorzieningen, gas, water, licht. De tegemoetkoming kan ook in de vorm van een lening worden verstrekt. TONK is geen inkomensondersteuning. De hoogte van de TONK-uitkering hangt af van de situatie. De gemeente kijkt onder andere naar de hoogte van (woon)kosten, het actuele inkomen en welk deel van de kosten mensen zelf nog kunnen betalen.

Voorwaarden

Gemeenten controleren of een huishouden onvoldoende draagkracht heeft:

Vaste lasten kunnen niet meer uit het gezinsinkomen en het beschikbare privévermogen betaald worden.

Bij vermogen wordt alleen gekeken naar het direct beschikbaar privévermogen en niet naar vermogen uit onderneming. Direct beschikbaar privévermogen is: contant geld, geld op betaal- en spaarrekeningen, cryptovaluta (zoals bitcoins), de waarde van effecten (beleggingsrekeningen met aandelen, obligaties, en opties en effecten in depot).

Gemeenten mogen een vermogensgrens vaststellen. Dit kan per gemeente verschillen.

De TONK is bedoeld voor mensen ouder dan 18 jaar.

Bron: KvK