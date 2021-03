NBA pleit voor herstartleningen en verruimde terugbetaling overheidsschulden

De NBA roept overheid en ondernemers in een open brief op zich te richten op de herstart na Corona. Daarbij ziet de beroepsorganisatie ook een belangrijke rol voor de accountant weggelegd.

In vijf aanbevelingen wordt onder meer gepleit voor een verruiming van de terugbetaling van overheidsschulden naar vijf jaar en herstartleningen aan levensvatbare bedrijven. Ondernemers wordt geadviseerd om op basis van een herstartplan zo spoedig mogelijk de knoop door te hakken: heropenen, saneren of stoppen. De open brief is gericht aan het kabinet, mkb-ondernemers en accountants.

Liquiditeitsproblemen

De beroepsorganisatie constateert dat het verlies aan inkomsten bij zwaar getroffen ondernemingen tot liquiditeitsproblemen leidt. De NBA vreest dan ook dat voor die ondernemers grote problemen ontstaan als de steunmaatregelen van de overheid aflopen en de aflossingsverplichtingen ingaan.

Accountants moeten levensvatbaarheid bespreekbaar maken

De NBA roept al haar leden op om de levensvatbaarheid van zulke ondernemingen na corona tot gespreksonderwerp maken. “Er moeten oplossingen gevonden worden voor acute- én de te verwachte financiële problemen. Een moeilijk maar noodzakelijk gesprek over onderwerpen als liquiditeit, financiering, andere buffers, huurkorting of -uitstel, alternatieve bedrijfsvoering, optimalisatie werkkapitaal. Veel ondernemers in het mkb verkeren in zwaar weer. Wij zien hen met partner en vrienden alle zeilen bijzetten om de eigen onderneming voort te kunnen zetten. De focus ligt op de korte termijn, dat is al moeilijk genoeg. Toch roept de NBA hen op om nu, samen met hun accountant, zich voor te bereiden en actie te nemen. Zelf vragen wij het kabinet om met een ruimer betalingsregime en een speciaal krediet, de herstart van levensvatbare bedrijven te faciliteren.”

Aanbevelingen

De open brief bevat vijf aanbevelingen ten behoeve van mkb-bedrijven in zwaar weer:

1 Kabinet: faciliteer herstart levensvatbare bedrijven

2 Ondernemers: verkrijg financieel overzicht en maak een herstartplan

3 Ondernemers: neem tijdig maatregelen om erger te voorkomen

4 Ondernemers: saneer schulden en/of stop op tijd

5 Accountants: ga in gesprek.

Naast de open brief is er ook een Public Management Letter “Perspectief na Corona”:

Open brief (pdf)

2021021_NBA_PML Perspectief na Corona (pdf)