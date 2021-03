Bentacera richt arbodienst op en sluit zich aan bij EVI 

Bentacera richt een arbodienst op om haar klanten in Noord-Nederland bij te staan bij het oplossen en voorkomen van verzuim. Het accountantskantoor haakt hiermee naar eigen zeggen in op de groeiende tendens om de beheersing van risico’s op het terrein van sociale zekerheid verder naar voren te schuiven in de procesketen. Vanuit het inzicht dat voorkomen beter is dan genezen, focussen dienstverleners in toenemende mate op preventie en sturing op inzetbaarheid.

Bentacera is voor de lancering van haar arbodienst een partnership aangegaan met EVI Facilities. EVI Facilities biedt complete facilitering en ontzorging bij de oprichting van een eigen uitvoerende organisatie voor preventie en re-integratie. De komende maanden wordt het dienstenpakket van EVI volledig binnen de nieuwe arbodienst geïmplementeerd.

Vervolgstap bij verzuimdienstverlening

Heleen Heijs, directeur Personeel & Salaris bij Bentacera: “Ons verzuimteam begeleidt werkgevers en werknemers al langer tijdens ziekte. We hebben ervaren Casemanagers Verzuim in dienst, die de meest uiteenlopende vraagstukken op het gebied van preventie en re-integratie behandelen. Onze klanten weten hen daar ook steeds vaker voor te vinden. Daarom zijn er heel trots op dat we nu deze prachtige vervolgstap kunnen zetten. Met de oprichting van een eigen arbodienst kunnen we nog beter het verschil maken voor onze klanten in Noord-Nederland. We zijn blij dat we in EVI een partner gevonden hebben die onze ambities niet alleen begrijpt, maar ons ook in staat stelt om ze in snel tempo te realiseren.”

Alle vragen rond werkgeverschap

De oprichting van een eigen arbodienst sluit volledig aan bij de missie van Bentacera Personeel & Salaris, zegt Heijs. “Onze klanten kunnen bij ons terecht voor alle vragen met betrekking tot het werkgeverschap. Naast preventie en verzuim bieden we dienstverlening op het gebied van arbeidsrecht, loonheffing, salarisadministratie, pensioen en (digitale) HR-processen.” Bentacera wil klanten niet alleen het gemak van alle diensten onder één dak bieden, maar hecht ook grote waarde aan de kwaliteit. Heijs: “De nieuwe arbodienst zal volledig CRA-gecertificeerd zijn, en werken op basis van een kwaliteitssysteem voor informatiebeheer. Zo bieden we onze klanten unieke totaaldienstverlening en gegarandeerde kwaliteit op het gebied van verzuim en preventie.”

Toenemende interesse in plug & play concept

Gaston Merckelbagh, directeur Commercie & Innovatie binnen de EVI Groep: “Wij zijn vereerd dat Bentacera heeft gekozen voor een samenwerking met EVI. Bentacera is met 6 vestigingen een toonaangevende speler in de noordelijke provincies en heeft al veel deskundigheid in huis. De komende periode wordt er hard gewerkt om alle aspecten van een gecertificeerde arbodienst vakkundig in te richten. De arbodienst van Bentacera gaat onderdeel uitmaken van de gecertificeerde eenheid van EVI Facilities B.V., die op steeds warmere belangstelling kan rekenen. We krijgen veel verzoeken om samen te werken. Niet alleen vanuit de assurantiebranche, maar ook vanuit de accountancy- en de salarisadministratiebranche. Daarnaast wekt ons unieke plug & play concept toenemende interesse bij grote werkgevers. Een mooie stimulans om onze groeiambities en het niveau van onze dienstverlening verder op te schroeven”.