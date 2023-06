Noordelijk fusienieuws: Bentacera en Harrier gaan samen

Bentacera en Harrier accountancy- bedrijfsadvies bundelen per 1 juni hun krachten in Groningen. ‘Met deze samenvoeging zetten beide partijen, onder de naam Bentacera, een sterke positie neer in Groningen en bieden ze een breed scala van expertises aan in Noord Nederland’, lichten de twee kantoren de stap toe.

Positieversterking in Groningen

Hoewel Bentacera met meer dan 300 medewerkers een flinke speler is in Friesland, opende het accountancy- en advieskantoor vorig jaar al haar eerste vestiging in de stad Groningen. Door de fusie met Harrier versterkt deze positie in de markt, licht Bentacera toe, ‘waardoor de regio op hoogwaardig niveau bediend blijft en er ruimte is voor verdere groei. Dit biedt meer mogelijkheden om ondernemers voor te bereiden op een nieuwe wereld vol technologische ontwikkelingen en maatschappelijke veranderingen. Bij dit proces is de steun van een goede sparringpartner van grote waarde. Bentacera en Harrier bundelen daarom hun krachten in Groningen om die waarde kracht bij te zetten onder de vlag van Bentacera.’

Zowel algemeen directeur Ronald de Jong van Bentacera als directeuren Harry Marissen en Henriette Marissen van Harrier accountancy – bedrijfsadvies hebben naar eigen zeggen ‘vertrouwen in een succesvolle samenwerking en staan klaar om ondernemers in Noord Nederland te ondersteunen en te adviseren.’ Naast het bedienen van de bestaande klanten van Bentacera en Harrier liggen er ook nieuwe plannen klaar. Waaronder het initiatief ZeroCO2, waarbij beide partijen als partners al samengewerkt hebben, dat hiermee wordt versterkt en uitgebouwd. Dit is een platform dat ondernemers ondersteunt om stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid.

Ronald de Jong (Bentacera)

Het accountancy werkveld vraagt om steeds meer kennis en aandacht bij het adviseren van ondernemers. “Wij zetten ons elke dag in om van toegevoegde waarde te zijn voor onze klanten en medewerkers”, zegt algemeen directeur Ronald de Jong van Bentacera. “Wij willen volwaardig sparringpartner zijn voor onze klanten. Dat betekent dat we op veel vakgebieden experts willen inzetten met de juiste kennis van zaken. Daarvoor hebben we ook in Groningen een relevante omvang nodig en de juiste mensen”.

Harry en Henriette Marissen (Harrier)

Harry en Henriette Marissen van Harrier accountancy – bedrijfsadvies beamen deze visie. “Beide organisaties hebben dezelfde filosofie voor de toekomst. Ruimte voor ontwikkeling bieden aan je mensen, een brede expertise gericht op de belangrijke issues voor de toekomst en een robuuste organisatie. Met deze bouwstenen zijn wij een serieuze partner voor ondernemers in Groningen.” Daarbij sluiten onze culturen naadloos op elkaar aan. Informeel, nuchter en persoonlijk met een sterke ambitie om het verschil te maken voor klanten.” Aldus Harry Marissen.

Foto van links naar rechts: Geert de Jong, Henriette Marissen, Harry Marissen, Ronald de Jong.