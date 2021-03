Campagne waarschuwt ondernemers voor fout geld in coronatijd

Met de nieuwe campagne ‘Blijf Alert’ worden ondernemers gewaarschuwd voor criminelen die met fout geld willen investeren in hun bedrijf. In een tijd waarin veel ondernemers het financieel zwaar hebben is de kwetsbaarheid voor witwassen groter, is de gedachte.

Het doel van de campagne is ondernemers alert te maken op signalen die wijzen op pogingen van criminele inmenging, zodat ze malafide investeerders sneller herkennen. Ook wordt gewezen op ondersteuning van de overheid. De campagne start vandaag en is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Justitie en Veiligheid, diverse brancheorganisaties, VNO-NCW/MKB-NL en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

Malafide investeerders

,,Veel ondernemers verkeren nu in zwaar weer door de coronacrisis. Het risico ligt op de loer dat malafide investeerders daarvan misbruik willen maken en proberen hun crimineel verdiende geld wit te wassen. Als we alert zijn op fout geld, kunnen we voorkomen dat in deze moeilijke tijd ondermijnende criminaliteit met zwart geld een voet tussen de deur krijgt bij onze bonafide bedrijven’’, aldus minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.

Met de campagne worden ondernemers bewust gemaakt van de risico’s van de zogenaamde ‘hulp’ van criminelen en roept hen op alert te blijven op dubieuze aanbiedingen. Denk bijvoorbeeld aan een investeerder die zich aanbiedt en niet terug te vinden is op internet. Een plotseling overnamebod van een onbekende. Of een investeerder die torenhoge rentes vraagt.

Instrumenten voor ondernemers

Een malafide investeerder is soms niet direct te herkennen voor ondernemers. Daarom biedt de campagne instrumenten om investeerders met foute intenties sneller in het vizier te hebben. Ook roept de campagne op om verdachte situaties te melden en in gesprek te gaan over mogelijke acties. Hierbij wordt verwezen naar politie of meldt misdaad anoniem. Verder wordt gewezen op het steun- en herstelpakket met tijdelijke financiële regelingen van de rijksoverheid en organisaties die daarbij kunnen adviseren zoals de Kamer van Koophandel, de brancheorganisaties en VNO-NCW/MKB-NL.

De campagne bestaat onder meer uit een video, een animatie, een quiz om malafide investeerders beter te herkennen en verschillende advertenties voor Facebook, LinkedIn, Google en Instagram. Meer informatie over de campagne is te vinden op www.hetccv.nl/blijfalert