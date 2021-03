5 manieren om als accountant relevant te blijven in het digitale tijdperk

Artificial intelligence en machine learning zijn niet meer weg te denken en de drijvende krachten achter automatisering. Met behulp van automatisering zijn veel accountancy gerelateerde taken efficiënter ingericht. Hierdoor heeft de accountant meer tijd om zich te focussen op de groei van hun kantoor. Het geeft ze meer ruimte om aandacht te besteden aan de verwachtingen van de klant, om zo vernieuwende manieren te vinden die de inkomsten verhogen.

Maar wat betekent alle automatisering voor het beroep accountant? Blijft de rol van de accountant relevant? Ja, dat is zeker waar. Accountants zijn de nieuwe digitale CFO’s die dagelijks in contact staan met de ondernemer. De boekhouding is er straks gewoon. Alle transacties worden automatisch geboekt en de accountants hebben data waarmee ze samen met de ondernemer vooruit kijken. Dit sluit ook naadloos aan bij de perceptie en verwachtingen van de nieuwe generatie ondernemers. Net als dat zij verwachten dat een pakketje dezelfde dag nog binnenkomt, verwachten zij ook binnen een week, nadat ze de boekhouding hebben aangeleverd hun cijfers. Hierbij 5 manieren om mee te groeien in de steeds verder digitaliserende wereld.

1. Toegevoegde waarde

De technologie maakt het voor een ondernemer makkelijk om de boekhouding zelf te doen. Toch blijft de boekhouding tijd kosten. Tijd die zij liever besteden aan hun business, klanten, werknemers en de innovatie die ze tot dit punt heeft gebracht. Als accountant is het belangrijk om de ondernemer te herinneren aan de kostbare tijd die jij hem/haar teruggeeft. Vertel hem/haar de voordelen van een actuele boekhouding voor jullie samenwerking

2. Kennis

Je verwacht van elke accountant dat hij/zij zijn basiskennis onderhoudt en bijblijft bij de ontwikkelingen binnen zijn vakgebied. Het is tegenwoordig minstens zo belangrijk om op de hoogte te zijn van alle digitale tools. Als je vandaag de dag als accountant relevant wil blijven voor de ondernemer heb je verschillende tools beschikbaar om hem verder te helpen, of dit nu een scan & herken oplossing is, een online boekhoudplatform of CRM/HRM applicatie. Uiteindelijk heeft het een positief effect op het vertrouwen vanuit de huidige en potentiële klanten door goed op de hoogte te zijn van de beschikbare tools.

3. Social selling

Het is voor veel accountants vaak een ver van je bed show als social media om de hoek komt kijken. Natuurlijk zijn veel kantoren wel aanwezig op Facebook of Linkedin, maar een échte strategie ontbreekt. Kijk eens bij de concurrentie en probeer op platformen, zoals Facebook of Linkedin een relatie op te bouwen met huidige en potentiële klanten. Waar het een aantal jaar geleden nog vooral ging om handjes schudden en netwerkevenementen kunnen we niet om de groep nieuwe ondernemers heen. Die ondernemer is online en zoekt daar ook naar een geschikte accountant. Het is zonde als je daar niet aanwezig bent om hem verder te helpen.

4. Expertise

Ondanks vernieuwingen en tools blijven er inzichten die alleen de accountant kan toevoegen aan de boekhouding. De accountant kent de ins en outs, weet waar de ondernemer naartoe wilt en zorgt dat er geen verrassingen zijn in de BTW maand. Durf je expertise te tonen en online te delen. Door het delen van je kennis creëer je een plaats waar ondernemers antwoorden kunnen vinden en komen vervolgens direct bij jou uit voor financiële vraagstukken.

5. Onmisbaar

Door de combinatie van het omarmen van de digitale veranderingen en het aanbieden van tijd en expertise aan de ondernemer maakt de accountant zich onvervangbaar. Op het moment dat ondernemers zich realiseren dat ze geen tijd, energie of expertise hebben om alle ballen in de lucht te houden moeten ze bij jou uitkomen.

Kortom, je weet als accountant pas relevant te blijven in het digitale tijdperk, wanneer je de verwachtingen van de klant helder hebt. Wil je weten wat de nieuwe generatie ondernemers van jou als accountant verwacht? En wat de impact is van deze verwachtingen op de digitale groei van jouw kantoor? Lees dan het volledige e-book: Dit zijn de échte redenen waarom jouw accountants- of administratiekantoor moet veranderen.