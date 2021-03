NBA consulteert herziene handreiking verzekeraars

De NBA consulteert de herziene NBA-handreiking 1143 ‘Specifieke verplichtingen vanuit de toezichtwet- en regelgeving voor de interne auditor en de externe accountant bij (her)verzekeraars’.

De handreiking is geactualiseerd vanwege het gaan uitvoeren van de werkzaamheden uit Standaard 720 van de NV COS bij de controle van de toezichtstaten door de externe accountant ten behoeve van DNB. ‘Het betreft geen herziening van de gehele handreiking’, aldus de NBA. De wijzigingen betreffen met name paragraaf 4.3.2.1 vanwege het gaan uitvoeren van Standaard 720-werkzaamheden. Verder is de tekst in de handreiking genderneutraal gemaakt waar het een verwijzing naar de accountant betreft.

Reacties op de voorgestelde wijziging kunnen tot 2 april worden ingestuurd via consultatie-wet-en-regelgeving@nba.nl. De NBA vraagt reageerders aan te geven of de reactie wel of niet mag worden gepubliceerd. ‘Voor de interne verwerking ontvangen wij graag ook een Word-versie van uw reactie.’

Lees hier het consultatiedocument